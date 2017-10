23.10.2017 Top hotel

Erst im April wurde Frank Wesselhöfft als neuer Direktor des Hamburger Traditionshotels vorgestellt, ein halbes Jahr später verlässt er das Haus bereits wieder. Seine Nachfolgerin ist Judith Fuchs-Eckhoff. Für die langjährige Marketing- und Vertriebsexpertin ist es die erste Position als Direktorin.

»Frank Wesselhoefft verlässt das Haus, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.« – In der aktuellen Pressemitteilung des Louis C. Jacob wird der bisherige GM mit nur einem Satz berücksichtigt. Dabei war der Deitmar-Nachfolger, der zuvor Hotels von Six Senses oder Four Seasons leitete, im April noch von Horst Rahe mit warmen Worten bedacht worden: Damals hieß es: „Frank Wesselhoefft bringt die besten Voraussetzungen mit, um als Hoteldirektor und Gastgeber die Verantwortung für ein Hotel der Klasse des Louis C. Jacob zu übernehmen“. Nun also die Kehrtwende und ein erneuter Wechsel in der Chefetage des Hamburger Fünf-Sterne-Hauses.

Neue Direktorin ist ab 1. November die Marketing- und Vertriebschefin Judith Fuchs-Eckhoff, die seit 2016 im Louis C. Jacob arbeitet. Zuvor leitete sie die Abteilung Verkaufsförderung bei der Hamburg Tourismus GmbH. Weitere berufliche Stationen führten Fuchs-Eckhoff als Verkaufs- und Marketingdirektorin ins Hotel Atlantic Kempinski Hamburg und zuvor von 1998 bis 2012 in gleicher Position ins Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg. Fuchs-Eckhoff ist gelernte Hotelfachfrau und absolvierte anschließend in Lüneburg das Studium der Angewandten Kulturwissenschaften, das sie 1995 mit dem akademischen Grad des Magister Artium abschloss.

André Aue, Geschäftsführer der DSR Hotel Holding, sieht in Fuchs-Eckhoff eine hervorragende Führungskraft für das Traditionshaus an der Elbe: „Ich schätze Judith Fuchs-Eckhoff sehr für ihre Professionalität und ihr Fingerspitzengefühl. Dies beweist sie in ihrem täglichen Tun, indem sie auf Bewährtes vertraut und trotzdem fortschrittlich agiert.“