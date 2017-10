Geschäftszahlen: Accor wächst auch im dritten Quartal – aber langsamer

20.10.2017 Top hotel

AccorHotels verzeichnet im dritten Quartal des Jahres ein Umsatzplus von 6,4 Prozent – ein leicht rückläufiges Wachstum im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen. Insgesamt erzielte die Gruppe von Juli bis September einen Umsatz von 504 Millionen Euro. CEO Sébastien Bazin ist zufrieden.

In der ersten Jahreshälfte 2017 sprach AccorHotels von einem Rekordwachstum. Der Konzern verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 33,5 Prozent. Trotz des vergleichbar langsameren Wachstums geht man von einem erfolgreichen zweiten Halbjahr aus. „Wir sollten das obere Ende der Zielspanne für das Betriebsergebnis erreichen“, betont Bazon. Im Juli wurde das Jahresergebnis zwischen 460 und 480 Millionen Euro beziffert.

Das sei laut Sébastien Bazin der ausgezeichneten Pipeline zu verdanken. Accor hat im dritten Jahresviertel 73 neue Hotels eröffnet: „Unsere Hotelkollektion hat im Lauf des Quartals die wichtige Schwelle von insgesamt 600.000 Zimmern überschritten“, betont der CEO. Weitere wichtige Stationen umfassen die Akquisitionen von Gekko und der Mantra Group, die eingegangene Partnerschaft mit der SNCF zur Entwicklung der Marke Orient-Express und die Kooperation mit Bouygues Immobilier zur Entwicklung von „Nextdoor“.

In den Schlüsselmärken sieht sich die Gruppe gut aufgestellt, besonders Europa verzeichnet ein deutliches Umsatzplus über 7,9 Prozent. Der RevPAR ist um 7,8 Prozent gestiegen. In Deutschland stieg der RevPAR trotz eines ungünstigen Messekalenders um 2,9 Prozent. Gestützt wurde die Geschäftstätigkeit hier insbesondere durch den G20-Gipfel im Juli in Hamburg und den großen Erfolg des Oktoberfests in München.