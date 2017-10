Zukunftskonzept: NH stellt futuristische Mood Rooms vor

Zum ersten Mal können Gäste dank der Philips RoomFlex-Technik ihren Aufenthalt selbst gestalten, indem sie per iPad beispielsweise Beleuchtung und Temperatur im Hotelzimmer entsprechend ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Die „Mood Rooms“ werden in der ersten Jahreshälfte 2018 auch im NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie verfügbar sein.

Philips RoomFlex ist ein vollständig konfigurierbares Steuersystem für die Beleuchtung in Hotelzimmern, das einfach in Sensortechnologien und Drittsysteme wie Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Sichtschutz und Buchungssoftware integriert werden kann. „Nachhaltigkeit, Konnektivität und Kundenerfahrung sind Schlüsselfaktoren für die Hotels der Zukunft,“ so Hugo Rovira, Managing Director, Südeuropa und USA. Und er fügt hinzu: „Dank der neuen vernetzten Beleuchtungstechnologien lassen sich all diese Aspekte berücksichtigen und wir können unseren Kunden ein absolut unvergessliches Erlebnis bieten.“

Dank Philips RoomFlex können sich Gäste je nach Tageszeit und Stimmung für die passenden Einstellungen entscheiden und dabei nicht nur die Hintergrundmusik im Zimmer festlegen, sondern auch Farbschema und Intensität der Lichtquellen. Jede einzelne Komponente ist so gestaltet, dass sie sich auf den Tagesablauf im Zimmer abstimmen lässt. Die „Mood Rooms“ werden mit der Frage „In welcher Stimmung sind Sie?“ aktiviert und verwandeln den Raum so in die optimale Umgebung zum Entspannen, Arbeiten, Sport treiben, meditieren und sogar zur Vorbereitung aufs Ausgehen – sie bieten die perfekten Umgebungsbedingungen für jede Gelegenheit.