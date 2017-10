20.10.2017 Top hotel

Der sogenannte "wilde Einkauf", das Buchen außerhalb der Unternehmensrichtlinien, ist laut einer Studie von Egencia®, dem Geschäftsreisespezialisten der Expedia-Gruppe, immer noch ein Problem für Unternehmen, insbesondere wenn es um Hotels geht.

Während 60 Prozent der Geschäftsreisenden Programme im Unternehmen haben, die Verfahren und Richtlinien für die Buchung festlegt, kann die Hälfte der Mitarbeiter dennoch über jeden beliebigen Kanal buchen. Bei den Hotelbuchungen geben zudem 46 Prozent der Befragten zu, dass sie schon einmal eine Unterkunft gebucht haben, die außerhalb der Richtlinien liegt.

Wenn man bedenkt, dass weltweit die wichtigsten Gründe für das "wilde" Buchen von Hotels laut Egencia-Studie deren Lage und Preis (beide 37 Prozent) sind, dann kommt dem Bereitstellen einer relevanten Auswahl eine entscheidende Bedeutung zu. Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass die Auswahl Millionen von Häusern umfassen muss. Relevant ist eine Unterkunft, wenn sie auf die Bedürfnisse des Geschäftsreisenden zugeschnitten ist, also wenn beispielsweise die Lage stimmt oder die Buchung flexibel storniert werden kann.

Anreize die Richtlinien einzuhalten

Die Studie zeigt, dass Anreize, innerhalb der Reiserichtlinien zu buchen, von Land zu Land unterschiedlich gut funktionieren. Global gesehen, ermutigen monetäre Leistungen Reisende am ehesten dazu, im Rahmen der Unternehmensvorgaben zu bleiben. 62 Prozent geben an, sich an die Richtlinien zu halten, wenn sie einen Prozentsatz der Einsparungen erhalten, die sie bei der Buchung unterhalb der Obergrenze erzielen. 60 Prozent würden die Vorgaben nicht missachten, wenn sie einen Obolus erhalten, den sie dann für andere Reiseoptionen verwenden könnten. Auch Punkte für Hotel-Treueprogramme stellen einen Anreiz da.

Das Problem der Nicht-Einhaltung

Das Buchen über andere Kanäle schafft zusätzliche Arbeit für Sicherheitsbeauftragte, die im Krisenfall ihre Reisenden erst ausfindig machen müssen. Es stellt ebenfalls Probleme für die Abteilungen dar, die Reiseausgaben analysieren, um Kosten zu optimieren. Der "wilde Einkauf" erfordert mehr Zeit, diese Daten zusammenzutragen und in einem Bericht zusammenzufassen.

Das sind die Ergebnisse der vierten Auflage der "Business Travel und Technology"-Studie von Egencia.