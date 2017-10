Tourismus: OneBrand-Initiative bei TUI schreitet voran

19.10.2017 Top hotel

Ab sofort heißt das Touristikunternehmen Thomson auch in England und Irland TUI. Im Zuge der oneBrand-Initiative wurden seit 2015 alle großen europäischen Reiseveranstaltermarken in die Dachmarke TUI umbenannt.

Erik Friemuth, TUI Group Chief Marketing Officer: "Eine weltweit einheitliche Marke für unsere Gäste schafft Vertrauen, Sicherheit und Orientierung. Ich bin stolz auf das, was unsere internationalen Teams in kürzester Zeit geschafft haben. Besonders zeigt unsere globale Marke die Stärken des integrierten Geschäftsmodells von TUI – egal ob Reisebüro, Flugzeug, Kreuzfahrtschiff oder Hotel, wir begleiten die Gäste über den gesamten Urlaub. Alle Ergebnisse in den migrierten Märkten zeigen, wie richtig unser Weg ist."

Die ersten Ländermarken wurden bereits seit 2015 migriert. Lokale Marken wie Fritidsresor (Schweden) oder Arke (Niederlande) heißen seither TUI. Neben einem einheitlichen Auftritt unter dem berühmten roten Smilie bringt die globale Marke laut den Verantwortlichen weitere Vorteile. Dadurch könnten sich die Gäste auch im Reiseland besser orientieren: Vom Flughafen-Check-In über den Bustransfer und das Hotel selbst bis hin zur Betreuung vor Ort durch TUI-Personal.

Der einheitliche Auftritt vereinfache auch die Kommunikation mit externen Geschäftspartnern – beispielsweise ließe sich ein gemeinsamer Hotel- und Flugzeugeinkauf effizienter gestalten sowie ein transparenteres Bild gegenüber mehr Hoteliers erreichen. Zudem erhielten im Zuge der Markenmigration 1.600 TUI-Reisebüros einen modernen Look und ein Großteil der 65.000 Mitarbeiter der TUI Group arbeitet nun für die Kernmarke oder ihre direkt angeschlossenen Produktmarken wie Robinson Club, TUI Magic Life, TUI Cruises oder TUI Sensatori.