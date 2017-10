Hotelmarkt international: Brasilien, Budget, B&B

19.10.2017 Top hotel

Nach den Expansionserfolgen in Europa und Marokko nimmt B&B den brasilianischen Markt ins Visier; das Management sieht noch große Potentiale im Einstiegssegment der Hotellerie.

Das B&B-Debüt soll in São José dos Campos, 90 Kilometer von der Hauptstadt São Paulo entfernt stattfinden.

Während Reisen bei der Bevölkerung Brasiliens stark zunehmen, steigt die Nachfrage nach Hotels im Markteinstiegssegment rasanter als das Angebot wächst. Reisende verlangen nach Einschätzung von B&B explizit qualitative, komfortable und bezahlbare Übernachtungsmöglichkeiten in ganz Brasilien.

São José ist zweitgrößter Exporteur von Investitionsgütern des Landes und Hauptsitz zahlreicher internationaler Konzerne wie der Embraer Group, Panasonic, Johnson & Johnson oder Philips. Dort wird ein bereits bestehendes Hotel in ein B&B Hotel mit insgesamt 108 Zimmern umgebaut und im November eröffnet. Der Markteinstieg ist mit einem innovativen Konzept aus langfristiger Pacht und Co-Investment vor Ort gesichert.

Georges Sampeur, CEO der B&B Hotelgruppe erklärt: „Angesichts der wachsenden Nachfrage in puncto Economy-Hotellerie haben wir uns entschlossen, ein Hotel zu schaffen, das den Bedürfnissen vieler Zielgruppen entspricht. Die Zimmer werden dem brasilianischen Geschmack angepasst und die Rezeption wird personalisiert – so können unsere Gäste gleich eine Verbindung zum Hotelier knüpfen. Gleichzeitig werden wir in Brasilien eine Niederlassung gründen, um uns langfristig und nachhaltig vor Ort zu etablieren. Brasilien wird uns eine weitere, starke Expansion ermöglichen.“

Im Zentrum von São Paulo wird 2020 das B&B Hotel Luz, das in Kooperation mit der Tarjib-Gruppe gegründet wird, mit insgesamt 292 Zimmern erö?nen. Weitere B&B Hotelprojekte sind bereits in der Pipeline: In Südost-Brasilien befndet sich die B&B Hotelgruppe in zahlreichen Gesprächen für mögliche Grundstücke und Gebäude. Pro Jahr sind in Brasilien zwei Hoteleröffnungen für die nächsten zwei Jahre geplant – Ziel ist, ein ausgewogenes Hotelnetzwerk in den wichtigsten Städten Brasiliens zu bilden.