Termintipp: Arbeitsrecht – jetzt Wissen updaten!

19.10.2017 Top hotel

In Zusammenarbeit mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) und dem Anwaltsbüro Claus bietet die YOURCAREERGROUP im November und Dezember im Rahmen ihrer Seminarreihe 2017 „Wissen tanken und durchstarten“ in fünf deutschen Großstädten arbeitsrechtliche Update-Seminare an.

Die Seminare beleuchten die neuesten Entwicklungen und Änderungen im Arbeitsrecht. Das deutsche Mutterschutzrecht sowie Fragen zur Arbeitnehmerüberlassung sind nur einige von zahlreichen Schwerpunktthemen des Seminars. Die Teilnehmer erhalten Informationen, wie sie besondere Herausforderungen im Arbeitsrecht erkennen und meistern können. Mit Hilfe von praxisbezogenen Beispielen vermittelt Rechtsanwalt Uwe Claus anschauliche Lösungsvorschläge aktueller Themen. Somit können kostspielige Fehler vermieden werden. Das Seminar dient nicht nur der Information, sondern auch dem Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmer können arbeitsrechtliche Herausforderungen aus dem eigenen Berufsalltag einbringen und zur Diskussion stellen.

Schwerpunktthemen des Seminars:

1. Mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot und Resturlaubsanspruch

2. Streifzug durch das neue Mutterschutzrecht

3. Das Entgelttransparenzgesetz

4. Fragen zur praktischen Umsetzung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

5. Diverse praxisrelevante Fälle aus der Rechtsprechung

6. Überwachung der Arbeitsleistung mit Hilfe einer Website

7. Pflicht zur Urlaubserteilung aus gesundheitlichen Gründen?

8. Betriebliches Eingliederungsmanagement und Kündigung

9. Verwertung eines "Zufallsfundes" bei verdeckter Videoüberwachung

Das Seminar wird von Uwe Claus gehalten, der seit 1993 auf Rechtsangelegenheiten in der Hotellerie spezialisiert ist. Claus ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und langjähriger Partner des Hotelverbandes Deutschland (IHA). Er hat in der Vergangenheit Vorträge vor Erfa-Gruppen oder Personalleitertagungen zu aktuellen Themen des Arbeitsrechts gehalten. Aufgrund der anschaulichen Darstellungsweise sind seine Vortrags- und Seminarveranstaltungen bundesweit sehr beliebt.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.hotelcareer.de/seminare