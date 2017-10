Hotelmarkt Hamburg: Adina Apartment Hotel ist startklar

18.10.2017 Top hotel

Das Adina Apartment Hotel in Hamburg steht kurz vor der Eröffnung. Die 202 Zimmer in dem Haus der australischen TFE Hotelgruppe sind ab dem 15. Dezember buchbar.

Neben den voll ausgestatteten Studios und Apartments bietet das Adina Apartment Hotel Hamburg einen Vier-Sterne-Hotelservice mit 24-Stunden-Rezeption, Alto Restaurant & Bar, Room-Service, Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, Sauna und modernen Geräten, sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume. Das Haus liegt neben der UNESCO-Welterbestätte, der Hamburger Speicherstadt, sowie in direkter Nähe zur Elbphilharmonie.

Das Eröffnungsangebot ab 109 Euro pro Nacht ist ab sofort sowohl über die Adina-Webseite als auch bei allen Buchungsplattformen buchbar. Aktuell werden Reservierungen ab dem 15. Dezember 2017 entgegengenommen.

Adina ist eine Marke der australischen TFE Hotelgruppe, zählt bereits 21 Häuser in Australien sowie Neuseeland und zehn Häuser in Europa – darunter unter anderem Berlin, Frankfurt, Leipzig und Nürnberg. In den kommenden drei Jahren sollen noch weitere Häuser in beliebten deutschen Städtedestinationen hinzukommen: Das Adina Freiburg eröffnet 2019, der Start in München, Köln und Düsseldorf ist für 2020 geplant.