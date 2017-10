18.10.2017 Top hotel

Der Dehoga in Münster zeigt sich ein Jahr nach der Einführung der sogenannten Beherbergungssteuer davon wenig begeistert. Sie sei mit hohen Kosten verbunden und schade dem Ruf der Stadt. Diese allerdings sieht das ganz anders, wie die Westfälischen Nachrichten berichten.

In einem offenen Brief wandten sich die Hoteliers aus Münster an die Stadtratsfraktionen. Seit der Einführung der Beherbergungssteuer haben die Hoteliers laut Dehoga rund 300.000 Euro in EDV-Umstellungen investieren müssen, Mehraufwendungen beim Personal hätten eine halbe Millionen Euro zusätzlich gekostet und man habe insgesamt rund 250.000 Euro an Umsatzeinbußen verzeichnet.

Die Stadtverwaltung sieht das Thema laut den Westfälischen Nachrichten mit anderen Augen. Sie nahm durch die Bettensteuer innerhalb eines Jahres 1,28 Millionen Euro ein, zunächst hatte man nur mit einem Plus von einer Million Euro kalkuliert. Allerdings, so gibt die Stadt zu, seien die Übernachtungszahlen zurückgegangen. Das Fazit fällt dennoch positiv aus: Die Steuer werde von den Gästen weitgehend akzeptiert, die Nachteile für Hoteliers halten sich in Grenzen.