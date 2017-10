17.10.2017 Top hotel

Beim jährlichen Service-Ranking „Service-Champions 2017" wurden Kunden zum Thema Service befragt. In der Sparte »Hotellerie« siegt eine Traditionsmarke aus Frankfurt.

Die aktuelle Befragung zum erlebten Kundenservice hat das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmens Service Value GmbH in Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt am Main duchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 1,5 Millionen Kundenurteile zu 2.895 Unternehmen aus 325 Branchen in das Ranking einbezogen. Untersucht wurde der erlebte Kundenservice anhand des so genannten „Service Experience Scores“ (SES).

Im Branchenvergleich landeten die acht berücksichtigten Hotels der Mittelklasse mit 67,2 % SES auf Platz 2. Die 16 berücksichtigten Hotels im Premium-Bereich erreichten Platz 3 (66,3% SES). Auf Platz 1 aller Branchen sind Kaffeevollautomatenhersteller.

Die ersten zehn Platzierungen in der Hotelbranche sind:

1. Steigenberger Hotels / SES: 79,8%

2. Hilton / SES 75,3%

3. Maritim Hotel / SES 74,8%

4. Kempinski / SES 72,0%

5. Holiday Inn / SES 71,3%

6. Mercure / SES 70,7%

7. Best Western / SES 69,5%

8. Mövenpick Hotels / SES 69,1%

9. Marriott International / SES 68,7%

10. Heide Park Resort / SES 68,6%

