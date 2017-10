17.10.2017 Top hotel

Das Gefängnishotel Liberty in Offenburg hat erst dieser Tage eröffnet. Wie nun bekannt wird, könnte auch in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Ellwangen (ebenfalls Baden-Württemberg) ein Hotel entstehen. Das berichtet die Südwest Presse.

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau, Amt Schwäbisch Gmünd, hat das ehemalige Gefängnis an einen Investor aus Dinkelsbühl verkauft. Dieser will das leer stehende Gebäude offenbar zu einem Hotel umbauen und laut der Südwest Presse mehr als zwei Millionen Euro investieren. Das ehemalige Gefängnis ist denkmalgeschützt und muss deshalb in Absprache mit der Stadt saniert werden. Der Kaufpreis ist aktuell nicht zu erfahren.

Die ehemalige Justizvollzugsanstalt wurde 1881 von dem Architekten A. Wiegand zeitgleich mit dem benachbarten Amtsgerichtsgebäude erbaut und seitdem als Gefängnis genutzt. Seit Frühjahr 2016 wird das Gebäude nicht mehr als Justizvollzugsanstalt benötigt. Die Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd hatte 36 Haftplätze und wurde ursprünglich als Gefängnis des Ellwanger Landgerichts Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommen.

Quelle: Südwest Presse