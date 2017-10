Adlon Berlin: Wintergarten auf Augenhöhe mit der Quadriga

16.10.2017 Top hotel

De 4400 Anleger des Adlon-Fonds haben beschlossen, dass das Fünf-Sterne-Hotel eine weitere Aufwertung erhält: Ein 200 Quadratmeter großer Wintergarten auf der Dachterrasse des „China Club Berlin“ soll jetzt in Angriff genommen werden.

Rund 23 Meter über dem Pariser Platz befindet sich die Quadriga mit der Siegesgöttin Viktoria, die den Frieden in die Stadt bringt. Auf der gleichen Höhe wird sich der Wintergarten mit Premium-Blick auf das Brandenburger Tor befinden. „Nachdem Lobby und Beletage im vergangenen Jahr grundlegend modernisiert wurden, wollen wir jetzt mit einem wunderschönen Wintergarten auf dem Dach und der Bar-Erweiterung nachlegen“, erklärt ADLON-Gründer Anno August Jagdfeld. „Das wird die Marktführerschaft unseres Mieters ´China Club´ im Feld der exklusiven Lifestyle- und Business Clubs weiter ausbauen helfen“, so der Chef des ADLON-Fonds.

Der etwa 200 m² große, ganzjährig nutzbare Wintergarten soll auf der bisherigen Dachterrasse im 7. Obergeschoss entstehen, die der Richtung Behrenstraße liegende „China Club Berlin“ exklusiv gemietet hat. Zudem wird die Bar im 6. Obergeschoss um eine moderne Glaskonstruktion erweitert, die eine ganz neue Aufenthaltsqualität schafft und drei Mal mehr Gästen Platz bietet. Der „China Club Berlin“, der unabhängig vom Hotel ist, ist Deutschlands führender Members-Club. Unter seiner Ägide arbeitet auch das im ADLON Palais gelegene „India Club Restaurant“, das seit seiner Eröffnung Ende März bereits zahlreiche herausragende Kritiken erhalten hat. Im Unterschied zum „China Club Berlin“ steht es jedermann offen.

Auch die Ausschüttungsprognose, die ADLON-Gründer Jagdfeld bereits im vergangenen Jahr in Aussicht stellte, ist eingetreten. So stimmte die Mehrheit der 4400 Anleger für seinen Vorschlag einer Ausschüttung von 3%. Zudem wird der Kredit mit mehr als 2% aus den Erträgen getilgt und eine Liquiditätsreserve gebildet. „Die Rendite für eine über dem Markt liegende Dividende, langfristigen Vermögenszuwachs und sorgsame Vorsorge verwenden zu können, ist eine optimale Mischung, die kaum eine Kapitalanlage erreicht“, so Jagdfeld, der den ADLON-Fonds seit Anbeginn führt.