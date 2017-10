16.10.2017 Top hotel

Lidl-Chef Klaus Gehrig ist unter die Hoteliers gegangen. Der Discounter-Aufsichtsratschef, der auch Leiter von Kaufland ist, hat im baden-württembergischen Bad Wimpfen in ein Hotel investiert. Das berichtet stimme.de

Dieser Tage feierte das Hotel „Neues Tor“ in der Stauferstadt Einweihung. Die 35 Mann starke Belegschaft versorgte die Gäste, die zum Opening gekommen waren. Am Wochenenede übernachteten bereits die ersten Gäste in dem 15-Millionen-Euro-Haus. Insgesamt verfügt das Hotel über 50 Zimmer und Suiten. „Wir erwarten viele Business-Kunden der umliegenden Firmen“, sagt Direktor Knut-Philip Möller. Speziell an den Wochenenden rechne er aber auch mit Touristen. „Vor allem zur Weihnachtsmarkt-Zeit haben schon einige gebucht.“

Das hauseigene Restaurant mit original Bleiglasfenstern bietet schwäbisch-orientierte, rustikale Küche. Auf der Karte stehen etwa Schupfnudeln mit Kraut oder Ziegenkäse mit Feigenpüree. Im "Stauffers" warten frische, moderne Speisen. Die "Brunnenstube" mit Weinkeller und offener Showküche ist für geschlossene Gesellschaften gedacht. „Geschäftsessen, Weinprobe, Kochkurse, Hochzeitstag“, zählt Möller auf. Eine Besonderheit des Hauses ist das "Turmzimmer" mit Ausblick auf Bad Wimpfens Kulisse mit dem Blauen Turm. Die Größe der Zimmer beginnt bei 22 Quadratmetern, bis zu 55 Quadratmeter haben die Suiten. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet mit Frühstück 135 Euro, im Turmzimmer sind es 215 Euro. Das Interior Design zeichnet sich durch weiche Formen aus. Die Fensterfront vor der Bar gibt den Blick auf den Innenhof frei. Sie lässt sich auch zur Seite schieben. Auf der Terrasse ist eine Außenküche geplant.

Quelle: stimme.de