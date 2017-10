Kommunikation: Dehoga Berlin startet eigenen WhatsApp-Kanal

16.10.2017 Top hotel

Mit „WhatsHOGA“ startet der Dehoga Berlin am 17. Oktober einen eigenen WhatsApp-Kanal. Unter der Rufnummer 0176/52087736 beantwortet der Verband dort sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder im Berliner Raum Fragen zu allen Dehoga-relevanten Themen.

Mit dem neuen Service wird die Kontaktaufnahme zum Dehoga Berlin vereinfacht und weiterentwickelt. In der ersten Pilotphase bis Ende des Jahres wird der „WhatsHOGA“-Kanal werktags zwischen 12 und 15 Uhr antworten, Nachrichten an den Kanal können jedoch naturgemäß jederzeit und rund-um-die-Uhr gesendet werden.

Es können sämtliche Fragen, die Gastronomen, Hoteliers, Stundenten und andere Parteien während ihrer regelmäßigen Berührungspunkte mit dem Gewerbe haben, auf diesem Kanal ganz unkompliziert gestellt werden. Aus Datenschutzgründen kann es in Einzelfällen passieren, dass Betriebswirtschafts- oder Rechtsfragen zwar über den „WhatsHOGA“-Kanal angenommen werden, jedoch auf analogem Wege telefonisch dann im Nachgang der Kontakt fortgeführt wird.

Der neue WhatsApp-Kanal „WhatsHOGA“ ist Teil einer Digital-Initiative des Dehoga Berlin in Zusammenarbeit mit der Firma L.I.K.E. Hospitality Consulting (www.like-consulting.com), um sich im digitalen Raum zukünftig zugänglicher und relevanter aufzustellen.

„Weitere Schritte in diese Richtung werden folgen. Wir wollen mit dem Dehoga Berlin mittelfristig beweisen, dass auch wir die digitalen Herausforderungen und Möglichkeiten der Branche erkannt haben und nun die Chance bieten, über einen weiteren zeitgemäßen Kanal mit uns in Kontakt zu treten und Informationen zu beziehen“, erklärt Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder. Außerdem soll mit diesen Maßnahmen auch eine jüngere Zielgruppe an Nachwuchs-Gastronomen und -Hoteliers erschlossen und die zeitgemäße Relevanz des Dehoga aufgezeigt werden, so Lengfelder.