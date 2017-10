Marketing: Preisoffensive bei Accorhotels

16.10.2017 Mathias Hansen

Der französische Konzern bringt sich aktuell mit einer großangelegten Marketingaktion ins Gespräch, bei der weltweit 2900 Hotels auf der ganzen Welt 30 Prozent Rabatt auf ihre Zimmerraten geben.

Damit nicht genug: Die Accorhotels spendieren darüber hinaus ein kostenfreies Frühstück für zwei Personen. Die Rabattaktion endet am kommenden Freitag, den 20. Oktober und gilt für ein Aufenthalte von 8. Dezember bis 11. März 2018.

Das Portal Travelzoo hat einige besonders interessante Offerten herausgefiltert. Dabei:

• Mercure Berlin Alexanderplatz: ab 66 €

• Century Old Town MGallery Prag: ab 66 €

• Novotel Hamburg City Alster: ab 69 €

• Novotel Barcelona City: ab 70 €

• Mercure Amsterdam City: ab 76 €

• Pullman Phuket Arcadia: ab 86 €

• Novotel New York Times Square: ab 103 €

• Sofitel Berlin: ab 109 €

• Sofitel Dubai The Palm: ab 169 €

Weitere Infos: www.accorhotels.com