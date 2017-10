Adlon-GM Matthias Al-Amiry im Interview: »Auch Traditionsmarken können sich öffnen«

13.10.2017 Mathias Hansen

Seit sechs Monaten leitet Matthias Al-Amiry Deutschlands bekanntestes Luxushotel. Der 51-jährige arbeitete in den vergangenen Jahren für renommierte Gruppen wie MGM, Raffles, Peninsula oder Ritz-Carlton und nun erstmals für Kempinski. Welchen Stellenwert das Adlon in der Branche genießt, wie die Zimmerraten angehoben werden sollen und inwieweit die Digitalisierung im Adlon Einzug halten wird, darüber sprach Matthias Al-Amiry mit Mathias Hansen, stv. Chefredakteur von Top hotel.

Top hotel: Als das Adlon Berlin 1997 an den Start ging, waren Sie für Ritz-Carlton in den USA aktiv. Hat Sie damals der Hype um die Wiedereröffnung in den Staaten erreicht?

Matthias Al-Amiry: Ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit in Cornell studiert hatte und eine meiner Kommilitoninnen wenig später ins Adlon wechselte – von daher haben wir uns rege ausgetauscht und natürlich war uns allen der Stellenwert des Hauses bewusst. Brandenburger Tor, einst vom Kaiser als sein »Wohnzimmer« gebaut, erstmals fließend warmes Wasser in den Bädern – das Adlon ist schlichtweg eine Ikone.

Top hotel: Wie leicht fiel Ihnen die Entscheidung, aus dem MGM Macao nach Berlin zu wechseln?

Al-Amiry: Es war keine ganz einfache Entscheidung. Meine Frau, unsere beiden Kinden und ich haben uns in Macao sehr wohl gefühlt. Auch ist das MGM ein äußerst spannendes Projekt. Sagen wir so: Für ein anderes Hotel wie dem Adlon wäre ich zu dieser Zeit nicht nach Deutschland zurückgekehrt.

Top hotel: Sie haben in vielen internationalen Metropolen gearbeitet und sind ein anderes Preisniveau gewohnt, als es in Deutschland und speziell in Berlin derzeit der Fall ist. Wo soll sich die Zimmerrate im Adlon unter Ihrer Regie hinentwickeln?

Al-Amiry: Deutschland per se ist eine Herausforderung. Das Ratenniveau ist weit weg von der internationalen Konkurrenz. Berlin ist noch dazu ein sehr schwerer Markt. Mein Ziel ist es, eine Durchschnittsrate von 320 bis 350 Euro in den nächsten fünf Jahren zu realsieren. Dann aber sind wir immer noch 500 bis 600 Euro entfernt vom internationalen Markt.

Top hotel: An welchen Stellschrauben haben Sie in den vergangenen Monaten bereits gedreht?

Al-Amiry: In Deutschland hatte ich zuletzt vor 15 Jahren im Vier Jahreszeiten Hamburg gearbeitet, anschließend war ich in vielen verschiedenen Ländern der Welt tätig. Seit meiner Rückkehr in die Bundesrepublik bin ich positiv überrascht, wie sich das Gastgewerbe hierzulande in puncto Service und Gastfreundschaft weiterentwickelt hat. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass gerade im Vergleich mit Asien noch viel Aufholarbeit zu leisten ist. Das sind die Stellschrauben, an denen wir derzeit drehen und an denen wir auch in Zukunft drehen müssen – sowohl in der Hotellerie als auch generell in der Serviceindustrie. Mit Blick auf das Adlon ist dies genau der Punkt, den wir jetzt und in den kommenden Jahren fokussieren werden.

Top hotel: Stichwort Internationalität: Das Dilemma um den BER ist bekannt, jetzt fallen durch die AirBerlin-Insolvenz weitere Langstreckenflüge ab Tegel aus. Wie stark betrifft dies Ihr Geschäft?

Al-Amiry: Wenn man bedenkt, dass Deutschland und gerade Berlin als einer der Dreh- und Angelpunkte in Europa fungiert, ist die derzeitige Situation schlichtweg enttäuschend. Gerade die Luxus-Carrier, die aus Singapur, dem Mittleren Osten oder Peking kommen, fliegen nach Frankfurt, Düsseldorf oder München – aber eben nicht nach Berlin. Das tut weder der Stadt noch der Tourismusbranche gut – und erst recht nicht unser Segment in der Hotellerie. Wer in High-End-Hotels wie dem Adlon logiert, will direkt fliegen und nicht erst in einer anderen Stadt umsteigen. Das ist eine Herausforderung.

