Hotelmarkt Bayern: Hoteldichte in München »höher als in Manhattan«

13.10.2017 Top hotel

Die höchste Hoteldichte in Europa hält das Bahnhofsviertel in München. Damit übertrifft das Viertel sogar Manhatten, wie der BR berichtet.

Wegen der hohen Dichte – in den vergangenen Jahren haben etliche neue Hotels eröffnet – schlägt nun der Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm. Zudem hält der Boom an. Im Frühjahr soll beispielsweise das Fünf-Sterne-Hotel von Investor Wolfgang Müller in Schwabing eröffnen. Der Betreiber ist noch nicht bekannt. 277 Zimmer auf 14 Stockwerken wird das Hotel beherbergen. Von der Skybar aus blicken die Gäste auf München und das Alpenpanorama. Investor Wolfgang Müller ist sich sicher: Sein Hotel wird ein Erfolg. "Wir fokussieren uns auf ein reines Business-Hotel, und hier sind viele Firmen in der Nähe, das werden Kunden von uns werden. Wenn Sie heute ein Produkt in einer guten Lage haben, werden Sie auch Käufer finden, weil die Liquidität die Anlage sucht", sagt Müller.

Insgesamt stieg die Bettenanzahl in München allein 2016 um 3.500. 84.000 Betten hat die bayerische Landeshauptstadt insgesamt zu bieten. Es droht eine gefährliche Blase, sagt Conrad Mayer vom DEHOGA gegenüber dem BR. "Jedes Gewerbeobjekt wird inzwischen auf ein Hotel geprüft und es werden vielfach Hotels an Standorte hingepflanzt, wo man noch vor zehn Jahren gesagt hätte, das kann eigentlich nicht sein." Beispielsweise wird an der Auffahrt zur A94 aktuell ein 50 Meter hoher Hotelturm gebaut. Am Ostbahnhof entsteht ein über 80 Meter hohes Hotelhochhaus. "Es ist vielfach Unwissen im Markt, es geht nur um Investment", sagt Meyer.

Nicht nur er fragt sich inzwischen, wer in den vielen Hotelbetten jemals schlafen soll. Doch die Stadtpolitik sieht keinen Handlungsbedarf, wie München Tourismus-Chefin Geraldine Knudson gegenüber dem BR klarstellt. "Die Stadt greift nicht in den freien Markt ein. Das ist nicht Aufgabe der Stadt. Und wir haben ja auch permanent steigende Besucherzahlen, deshalb können wir eine Blase nicht erkennen."

Doch das "weiter so" geht nicht mehr lange gut, meint Conrad Mayer vom Hotel- und Gaststättenverband. Hotels würden von Investor zu Investor weiterverramscht, die Auslastung sinkt. "Die Hotelpreise sind inzwischen Börsenpreise. Sie schwanken nicht nur täglich, sie schwanken stündlich." Im Münchner Umland sind die Folgen laut Mayer schon jetzt zu spüren. Lange waren internationale Messen für die Hoteliers im Speckgürtel ein sicheres Geschäft. Jetzt bleiben immer öfter Zimmer leer. Investor Müller sagt: "Wenn natürlich die Konjunktur mal nach unten geht, kann es schon sein, dass ein Hotel die Pforten schließen muss, wenn es falsch positioniert ist." Übrig blieben dann teure, aber nutzlose Immobilien. Auch deshalb warnt der DEHOGA vor zu vielen Hotels in einer Stadt. Denn München bräuchte dringender günstigen Wohnraum.

Quelle: BR.de