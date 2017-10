Hotelmarkt international: Kempinski expandiert im Nahen Osten und Afrika

13.10.2017 Top hotel

Im Laufe des Jahres 2018 richtet Kempinski Hotels sein Portfolio im Nahen Osten und in Afrika neu aus. Die Standards sollen noch höher geschraubt werden. Aushängeschild sind zwei neue Anlagen.

Das Ziel von Kempinski ist es laut einer Pressemitteilung, der Nachfrage nach authentischer Luxus-Hotellerie gerecht zu werden. Deshalb setzt die Gruppe unter anderem auf zwei prestigeträchtigen Neueröffnungen und weitere Hotelprojekte im Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Afrika. "Einige unserer Hotels im Nahen Osten und in Afrika zählen zu den bedeutsamsten Luxushotels im gesamten Kempinski-Portfolio und die anstehenden Neueröffnungen des Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah Dubai Hotel und des Kempinski Hotel Muscat werden mit Sicherheit voll und ganz unserem Markenversprechen gerecht werden“, so Henk Meyknecht, COO Middle East and Africa. "Gleichzeitig wenden wir für unser Portfolio immer höhere Standards an und haben daher beschlossen, den Vertrag mit dem Kempinski Hotel Ajman ab Januar 2018 nicht zu verlängern.“

Anfang 2018 wird das Kempinski Hotel Muscat im Oman eröffnet. Es liegt an der Küste von Al Mouj und verfügt über zwei Kilometer weißen Sandstrand und den laut Kempinski einzigen Signature PGA Standard 18-Loch Golfplatz des Oman. Zudem will das Luxushotel mit dem größten Yachthafen des Landes – mit 400 Liegeplätzen – punkten. Während das Kempinski Hotel Muscat über 310 Zimmer, 40 Suiten und zwei Präsidentensuiten mit privaten Pools verfügt, bieten die Kempinski Residences 77 luxuriöse Apartments für Langzeitaufenthalte. Auch zum Angebot gehören acht Restaurants und Bars.

Im zweiten Quartal 2018 geht dann das Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah Dubai an den Start. Das Palasthotel wird mit seinen 389 Zimmern und Suiten das bereits 2011 eröffnete Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah ergänzen. Die Zimmer beginnen bei einer Größe von 67 Quadratmetern und sind damit laut Kempinski die größten Zimmer dieser Kategorie auf der Palm. Darüber hinaus zeichnet sich das Emerald Palace durch das nach Angaben der Gruppe größte Hallenbad mit 175 Quadratmetern sowie das größte Privatkino mit 80 Plätzen auf der Palm Jumeirah aus. Ein 500 Meter langer privater Sandstrand, das 3000 Quadratmeter große Cinq Mondes Spa, 24 Behandlungszimmer und zwei private Spa-Suiten ergänzen das Angebot. Zum Emerald Palace gehören auch sechs verschiedene Bars und Restaurants, darunter das „Mix“, das erste Restaurant des Drei-Sternekochs Alain Ducasse in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das italienische en vogue Restaurant "'All'onda'" aus New York, geführt von China Grill Management oder das "Il Riccio Beach House & Restaurant", geführt von der Doğuş Group.