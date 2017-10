12.10.2017 Top hotel

In der kommenden Wintersaison 2017/18 geht die Overlook Lodge by CERVO in Zermatt an den Start. Sie soll die neue Lieblingsadresse für alle werden, die ihre Ferien im privaten Ambiente und mit speziellem Service verbringen wollen.

Die neu erbaute Lodge umfasst fünf luxuriöse Appartements mit bis zu 152 Quadratmetern mit Sicht auf das Matterhorn. Die fünf Appartements mit insgesamt 20 Betten sind mit Materialien im nordisch-alpinen Design eingerichtet. Laut den Machern bietet die Overlook Lodge die Vorzüge einer Ferienwohnung mit individuell hinzubuchbaren Serviceleistungen. Auf Wunsch kann der Service bis auf Fünf-Sterne-Niveau ausgebaut werden.

Beispielsweise können die Gäste den Transfer von und zum Bahnhof und Reinigungsdienste in Anspruch nehmen. Auf Anfrage können weitere Wohlfühl-Leistungen dazu gebucht werden. Hier reicht das Angebot von Frühstücksboxen und Caterings bis hin zu Massagen. Zwei Nächte im kleinsten Zimmer während des Pre-Openings liegen im Spezialangebot bei rund 250 Euro. ​