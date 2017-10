12.10.2017 Top hotel

Zum bereits elften Mal wurden im Oktober die Preisträger der „Mixology Bar Awards 2018“ im Estrel Berlin gekürt. Vor allem die Freiburger der „One Trick Pony“ Bar hegten Hoffnung auf viele Auszeichnungen und haben recht behalten. Gleich in drei Kategorien konnten sie abräumen: „Neue Bar des Jahres“, „Mixologe des Jahres“ mit Jan Jehli und „Barkarte des Jahres“. Als "Hotelbar des Jahres" wurde die "Bar am Steinplatz" ausgezeichnet.

In den vier europäischen Zusatzkategorien setzten sich Bars und Mixologen aus Barcelona, London und Paris durch. Seit dem vergangenen Jahr werden auch Bars, Spirituosen und Mixologen aus weiteren 46 europäischen Ländern in den Kategorien „Bester europäischer Mixologe“, „Bestes europäisches Barprodukt / Spirituose“, „Beste neue europäische Bar“ und „Beste europäische Bar“ bewertet.

Eine Sonderkategorie rundete den Abend ab, denn zum ersten Mal wurde mit dem Lebenswerk einem Gast eine besondere Ehre zuteil. „Die Jury hat einstimmig beschlossen Peter Roth, der in 40 Jahren Bartätigkeit die ‚Kronenhalle Bar‘ in Zürich zu einer Säule europäischer Barkultur gemacht hat, das Lebenswerk zu verleihen“, sagt Juryvorsitz Salvatore Calabrese. Seit 1965 ist die Bar in der Kronenhalle eine kulinarische Institution in der Schweizer Kulturstadt.

Die "Newcomerin des Jahres" befindet sich auf dem aufsteigenden Ast: Die Schweizerin Chloé Merz gewann im Mai 2017 bereits die Made in GSA Competition, die zum fünften Mal stattfand. Auch die "Hotelbar des Jahres" ist ein altbekannter Gast, denn bereits im vergangenen Jahr konnte sich die Berliner „Bar am Steinplatz“ den Sieg in dieser Kategorie holen. In der "Bar am Steinplatz" lebt Bar Manager Christian Gentemann eine einzigartige Getränkekultur. Mit seinem Team präsentiert er regionale Drink-Interpretationen gepaart mit internationalen Einflüssen. Auf nichts sagende Cocktailnamen wird in der illustrierten Barkarte bewusst verzichtet, stattdessen sprechen Aromen und Zutaten für sich. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Craft-Bieren, darunter zwei exklusive Hausbiere.

Einst noch Moderatorin der Awards, heute Siegerin in zwei Kategorien: Bettina Kupsa ist die "Gastgeberin des Jahres" und ihre Bar „The Chug Club“ die "Bar des Jahres". „Die Zusammensetzung der Sieger aus jungen Talenten und Experten der Branche zeigt genau, worauf es bei den Awards für uns ankommt. Wir freuen uns, der Öffentlichkeit erneut die wachsende Vielfalt und Professionalität der Barkultur präsentieren zu können“, erläutert Helmut Adam, Herausgeber des Mixology Magazins für Barkultur.

