Hotelmarkt international: ONYX Hospitality Group kooperiert mit YOO Hotels

11.10.2017 Top hotel

Die ONYX Hospitality Group hat einen Vertrag mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen YOO Hotels & Resorts geschlossen. Zukünftig verwaltet und entwickelt ONYX die Marken YOO Collection und Yoo2 Hotels in ganz Asien.

Infolgedessen wird ONYX die Präsenz der beiden YOO-Marken in wichtigen Stadt- und Urlaubszielen in der Region Asien-Pazifik ausweiten und zum weiteren Wachstum der YOO Collection- und Yoo2-Marken beitragen. Die ersten YOO-Asia-Hotels befinden sich in Phuket sowie auf Bali und sollen 2019 eröffnet werden. Douglas Martell, CEO der ONYX Hospitality Group, ist zuversichtlich: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit YOO Hotels und Resorts, die uns ermöglicht, im Zuge der stetigen Expansion von Onyx und der Erschließung neuer Marktsegmente sowie neuer Destinationen, unsere Präsenz im Segment Lifestyle Hotels auszubauen."

John Hitchcox, Chairman der YOO Group: "Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft zwischen YOO Hotels & Resorts und der ONYX Hospitality Group, da sie die perfekte Plattform für die operative Spitzenleistungen und das Wachstum der YOO-Marken im Asien-Pazifik-Raum geschaffen hat. Diese Expansionsmöglichkeit in einem der am schnellsten wachsenden Hotelmärkte der Welt stellt sicher, dass noch mehr Reisende YOOs einzigartige Design- und Gast-Erlebnisse erfahren."

YOO ist eine globale Marke, die sich auf Immobilien- und Hoteldesign spezialisiert hat. Sie wurde von Immobilienentwickler John Hitchcox und dem internationalen Designer Philippe Starck mit der Vision geschaffen, "das Leben von Menschen mit außergewöhnlichen Wohnräumen zu bereichern". YOO Hotels & Resorts bietet zwei Lifestylemarken: YOO Collection – Luxushotels, die kreativen Input von einigen renommierten Designer mit besonderen Standorten und persönlichem Service verbinden sowie Yoo2, gehobene Lifestyle-Hotels mit lokalen Einflüssen.