Tourismus: Verband fordert mehr Unterstützung von Politik

10.10.2017 Top hotel

Der Deutsche Tourismus-Verband fordert die Regierungs-Fraktionen dazu auf, während der Koalitionsverhandlungen ein Statement für den Tourismus zu setzen. Immerhin sorge die Branche für fast 290 Milliarden Euro Umsatz, 2,92 Millionen Beschäftigte und eine Wertschöpfung von mehr als 105 Milliarden Euro in Deutschland.

Konkret bezieht sich Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes e.V., auf "steuerliche Fragen genauso wie die Förderung von Infrastruktur und Investitionen, insbesondere im ländlichen Raum.“ Es sei Zeit, dass die Wirtschaftskraft der Querschnittsbranche nun endlich auf bundespolitischer Ebene angemessen anerkannt werde.

Geäußert hatte Meyer die Forderungen im Zuge des Bekanntwerdens der deutschlandweiten Übernachtungszahlen für August. Laut Statistischem Bundesamt sind in diesem Monat insgesamt 54,3 Millionen Übernachtungen in Hotels, Ferienhäusern, Jugendherbergen und Campingplätzen ab zehn Betten beziehungsweise Stellplätzen gezählt worden. Das ist ein Prozent mehr als 2016. Von Januar bis August stiegen die Übernachtungszahlen um drei Prozent. „Das sind gute Voraussetzungen, um für das gesamte Jahr 2017 die bisherige Bestmarke zu toppen. Wir steuern auf das achte Rekordjahr in Folge zu“, so Meyer.