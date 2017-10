10.10.2017 Top hotel

2018 soll das erste The Diaoyutai Mansion in Frankfurt eröffnen. Mit dem Haus wollen die Verantwortlichen der Diaoyutai MGM die "vornehme Höflichkeit Chinas" nach Deutschland bringen.

Das Haus im Asia-Stil, das seit 2008 an der früheren Frankfurter Rennbahn in Niederrad gebaut wird, soll die zeitgenössische Kultur des Landes repräsentieren. Es soll das Flaggschiff der Firmengruppe in Europa werden. Die Außenansicht gestaltet sich laut den Verantwortlichen anmutig und luxuriös, der Innenbereich soll den modernen chinesischen Geist repräsentieren. Insgesamt hat das Haus 213 Zimmer, die sich durch "simple Eleganz" auszeichnen. Im hauseigenen Restaurant wird "Diaoyutai Cuisine” angeboten. Zudem gibt es ein orientalisches Spa.

Die Diaoyutai MGM gibt es seit 2007. Das Bellagio Shanghai, das Diaoyutai Boutique Hotel Chengdu Chengdu, das Diaoyutai Hotel Hangzhou und das MGM Grand Sanya Sanya gehören der Gruppe.