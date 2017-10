Online-Buchungsportale: 111-Mio-Dollar-Finanzspritze für Secret Escapes

10.10.2017 Top hotel

Das Ziel wird klar kommuniziert: »Wir wollen die weltweite Nummer eins unter den Online-Reisebuchungsportalen werden«. Helfen soll Secret Escapes dabei eine millionenschwere Finanzierungsrunde, damit das Buchungsportal international weiter expandieren kann. In Deutschland sieht man sich bereits auf einem guten Weg.

Seit Gründung im Jahr 2011 blickt Secret Escapes auf Investitionen im Wert von insgesamt knapp 153 Millionen Dollar (ca. 130 Millionen Euro) zurück. Mit dem aktuellen Investment erhält das Online-Unternehmen fast doppelt so viel Kapital wie im Juli 2015. Damals investierten Google Ventures und Octopus Ventures 60 Millionen US-Dollar (rund 54 Millionen Euro). Zu den aktuellen Geldgebern gehört Temasek unter der Beteiligung des bereits bestehenden Investors Idinvest Partners und der Silicon Valley Bank.

Inzwischen ist Secret Escapes erfolgreich in 21 Märkten in Europa, Asien und den USA aktiv und steigerte seine weltweite Mitgliederzahl von vier Millionen auf aktuell über 47 Millionen. Das jährliche Wachstum des Unternehmens beträgt 185 Prozent. Entscheidend für diesen Erfolg ist der deutschsprachige Markt, der für das britische Unternehmen seit letztem Jahr die größten Umsatzanteile generiert. Am Berliner Standort beschäftigt Secret Escapes inzwischen rund 100 Mitarbeiter.

Stefan Menden, Co-Geschäftsführer Deutschland bei Secret Escapes: „Indem wir unseren Mitgliedern für kurze Zeit exklusive Reiseangebote zu erschwinglichen Preisen anbieten, besetzen wir sehr erfolgreich eine Nische. Dieser besondere Vertriebsweg hat sich inzwischen auch bei den Hoteliers und Reiseveranstaltern etabliert, nahezu täglich erhalten wir neue Kooperationsanfragen. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft und darauf, weiterhin global zu wachsen.“

Die neue Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Vision „Inspire the world to escape” zu realisieren und die weltweite Nummer eins unter den Online-Reisebuchungsportalen zu werden. Die Investitionen und die Unterstützung von Temasek, Idinvest Partners und der Silicon Valley Bank werden uns helfen, unsere Mission durch weltweite Akquisitionen zu beschleunigen.“