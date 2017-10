Branchenaward: Die Bretterbude ist „Hotelimmobilie des Jahres“

09.10.2017 Mathias Hansen

Noch ein Preis für Jens Sroka und sein junges Ostsee-Hotel: Nachdem die Bretterbude in Heiligenhafen im Mai mit dem »Top hotel Opening Award« in der Kategorie »Budget« ausgezeichnet wurde folgte nun die „Hotelimmobilie des Jahres“.

Das architektonische Konzept des Neubaus ist an Hummerbuden auf Helgoland angelehnt und wirkt optisch wie in kleine einzelne Häuser aufgeteilt. Dadurch, dass das Gebäude in den bereits vorhandenen Deich integriert wurde, ist es auf der Meerseite nur drei Stockwerke hoch, auf der Südseite verfügt es jedoch über vier Etagen. Das gesamte Haus wurde mit vier verschiedenen Sorten Echtholz verkleidet, die verschieden schnell altern und damit für ein lebendiges Fassadenbild sorgen.

Die Inneneinrichtung ist puristisch und industriell geprägt. Die gesamten Flure und öffentlichen Bereiche sind nur grob verputzt. In den Zimmern, die in der Bretterbude „Butzen“ heißen, wird die industrielle Anmutung durch viel Holz aufgelockert. Die meisten Elemente sind Sonderbauten und wurden extra angefertigt. Das Mobiliar in Leder und Stahl weist Finessen auf, wie beispielsweise Barhocker aus alten Fahrradsatteln oder Sitzmöglichkeiten aus Europaletten.

Zu den drei Finalisten der diesjährigen »Hotelimmobilie des Jahres« gehörten ferner das Motel One Berlin-Upper West und das Roomers in Baden-Baden.