Kochwettbewerb auf der Internorga: Bester Jungkoch gesucht – jetzt bewerben!

09.10.2017 Top hotel

Auf der Food-Fachmesse Internorga in Hamburg haben Jungköche auch 2018 die Chance, sich miteinander zu messen. Im Kochwettbewerb mit Johann Lafer müssen sie nicht nur eigene Gerichte kreieren, sondern auch eine Speise nachkochen – vor Publikum und einer Fachjury. Der Gewinner bekommt den Titel "Next Chef 2018".

Der Next Chef Award richtet sich an alle Nachwuchsköche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – dabei ist es ganz gleich ob sie in einem Restaurant, in der System- oder Hotel-Gastronomie, im Catering oder in einem Betriebsrestaurant tätig sind. Lediglich zwei Voraussetzungen müssen die Kandidaten erfüllen: Sie dürfen nicht älter als 26 Jahre sein und müssen eine abgeschlossene Kochausbildung vorweisen. „Mit dem Internorga Next Chef Award wollen wir auf die Attraktivität des Kochberufs aufmerksam machen und jungen Köchen die Anerkennung zukommen lassen, die sie verdienen. Der Gewinner hat die Chance, einen wichtigen Meilenstein in seiner gastronomischen Karriere zu setzen“, so Johann Lafer.

Unter allen eingereichten Bewerbungen bis zum 31.12.2017 wählt die Jury 18 Kandidaten aus. Vom 10.-12. März 2018 treten dann jeweils sechs Teilnehmer an drei Tagen in Live-Challenges auf der Inernorga in Hamburg gegeneinander an. Die Kandidaten erhalten vier identische Zutaten, aus denen sie innerhalb von 60 Minuten ein innovatives Hauptgericht kreieren müssen. Jeder Tag bringt zwei Tagessieger hervor, die sich am Ende gegeneinander messen.

Für das Finale am 12. März 2018 hält die Internorga eine besondere Herausforderung für die Kandidaten bereit: Johann Lafer kreiert ein anspruchsvolles Gericht und serviert es den sechs Finalisten – ohne Rezept oder Angabe der Zutaten. Nur anhand des optischen Eindrucks und ihres Geschmackssinns müssen die Teilnehmer das Gericht nachkochen. Hier ist besonderes Geschick der jungen Köche gefordert.

Über das fachliche Können der Kandidaten entscheidet eine Jury mit Branchen-Hochkarätern aus Deutschland und Österreich. Star-Koch Johann Lafer und Chefsprecher der Tagesschau Jan Hofer moderieren gemeinsam das Geschehen. „Dass sich die Teilnahme am Wettbewerb lohnt, zeigen unsere beiden tollen Vorjahressieger. Jonas Straube, der Gewinner aus 2016 brachte am 13. September 2017 sein erstes eigenes Kochbuch mit dem Titel ‚Next Chef Jonas Straube – Crossover‘ auf den Markt. Und Maximilian Schultz, der diesjährige Gewinner, geht im Winter auf große Gourmet-Kreuzfahrt mit ‚Mein Schiff'", so Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Zu gewinnen gibt es 2018 wieder eine Gourmet-Kreuzfahrt, Sachpreise und einen Überraschungspreis. Anmeldung unter www.internorga.com. Mehr Branchentermine finden Sie unter hier.