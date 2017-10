Hotelmarkt in Zahlen: Betten-Mangel in Hamburg?

09.10.2017 Top hotel

Trotz des massiven Ausbaus der Hotelkapazitäten wächst in Hamburg die Zahl der Übernachtungen schneller als die der Betten. Es fehle an Boutique- und Luxusherbergen. Derweil eröffnet jetzt in der City Nord das neue Flaggschiff von Holiday Inn in Norddeutschland.

Insgesamt wurden in Hamburg 2016 rund 13,3 Millionen Übernachtungen gezählt. 2025 sollen es zwischen 21,9 und 25 Millionen werden – so die Prognose. Schon bei 21,9 Millionen Übernachtungen "brauchen wir bis 2025 rund 15.000 zusätzliche Zimmer", sagt Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der HWF Hamburgischen Wirtschaftsförderung (künftig: Hamburg Invest), gegenüber der Immobilienzeitung. Die Zahlen seien auch wegen der Elbphilharmonie gestiegen, erklärt Matthias Hautli, E&V Hotel Consulting. "Hamburg wurde in den vergangenen Monaten auf die Weltbühne gespült." Quelle: immobilienzeitung.de

Wegen der Auslastung und des starken Investoreninteresses seien Hotelentwickler inzwischen bei der Grundstücksakquise gegenüber Büroentwicklern konkurrenzfähig, sagt Jürgen Paul, Nord Project Immobilien. Ein neues Hotel hat dieser Tage beispielsweise das Hamburger Architekturbüro MPP fertiggestellt: Das Holiday Inn City Nord im Hamburger Stadtteil Winterhude. Der 66 Meter hohe, 19-stöckige Hotelturm, liegt in der ensemblegeschützten Bürostadt City Nord und umfasst auf einer Gesamtfläche von rund 17.200 Quadratmetern 297 Zimmer. Das Vier-Sterne-Hotel ist das höchste Gebäude der City Nord und das neue Flaggschiff der Marke in Norddeutschland. Aktuell befinden sich in Hamburg insgesamt sechs Hotels von MPP im Bau, darunter die Luxushotels „The Fontenay“ an der Binnen-Alster und das „Fraser Suites“ in Hamburg-Mitte.

Die E&V Hotel Consulting und die GBI gaben unlängst zudem den Bau eines Premier Inn mit 280 Zimmern an der Nordkanalstraße bekannt. Um mehr internationale Gäste nach Hamburg zu holen, sei es wichtig, die Fluganbindungen zu verbessern, betont René-P. Schappner, InterContinental Hotels Group (IHG). "Wenn jemand aus den USA oder Barcelona zweimal umsteigen muss, fliegt er lieber nach München." Er sieht einen Mangel an Boutiquehotels in Hamburg, und auch Luxushotels fehlten. "Es wäre gut, wenn Hamburg sich mal von den Standortwünschen der Betreiber leiten ließe."