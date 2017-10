09.10.2017 Top hotel

Direkt gegenüber dem Messe- und Kongresszentrum gelegen, hat das Frankfurt Marriott Hotel im Komplex „Westend Gate“ eine Top-Lage in der Main-Metropole. Daran wird sich bis mindestens 2032 auch nichts ändern – die Geschäftsleitung des Hotels und RFR, der das Gebäude gehört, haben sich auf die Verlängerung des Mietverhältnisses geeinigt.

Die Geschichte des Frankfurt Marriott Hotel reicht bis ins Jahr 1989 zurück. Im Jahr 2011 wurden die Veranstaltungsräumlichkeiten mit der 5. Etage „WestendGate Conference Center“ erweitert und im Jahr 2013 die vollständige Renovierung fertiggestellt. Als größtes Tagungshotel in der Frankfurter Innenstadt ist es seit jeher eine beliebte Adresse für Tagungen und Events. Zudem investiert das Frankfurt Marriott Hotel fortwährend in die Zukunft: Neben der Erneuerung der technischen Installationen, um den Vorgaben der EMAS-Zertifizierung weiterhin zu entsprechen, ist auch die Modernisierung des Konzepts der „Champions – The American Sports Bar & Restaurant“ geplant.

„Unsere Investitionen in den Frankfurter Gebäudekomplex und die Rücksichtnahme darauf, was unser langjähriger Mieter Marriott in Sachen Modernität erwartet, haben sich gelohnt“, erklärt Dr. Alexander Koblischek, Geschäftsführer der RFR Management GmbH. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen strategisch einzigartigen Standort für weitere 15 Jahre für unser Unternehmen sichern konnten. Frankfurt ist und bleibt ein wichtiger Markt für unseren Konzern“, so Cameron Read, CFO bei Marriott International.