06.10.2017 Top hotel

Der chinesische Staatsrat hat kürzlich Beschränkungen bei „irrationalen” Auslandsinvestitionen in den Bereichen Immobilien, Hotellerie, Unterhaltung und Sport erlassen. Das sorgte für einen Einbruch der chinesischen Investitionen. Laut dem Hotelimmobilienexperten Christie & Co werden Großinvestoren aus China aber weiterhin aktiv sein.

In den vergangenen acht Monaten beobachtete Christie & Co bereits einen erheblichen Rückgang der chinesischen Investitionen in Hotels gegenüber dem Vorjahr, in dem grenzüberschreitende Hotelakquisitionen einen Rekordstand erreicht hatten. Auch private Großinvestoren aus dem Reich der Mitte, darunter Anbang, Fosun, HNA und Wanda, waren von den chinesischen Finanzbehörden untersucht worden. Wanda gab erst unlängst bekannt, sich aufgrund des Drucks seitens der Regulierungsbehörden aus Nine Elms Square, einem groß angelegten Wohnbauprojekt in London, zurückziehen zu wollen. „Chinesische Investoren müssen selbstverständlich die Richtlinien des Staatsrats befolgen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie zukünftig nicht mehr auf Einkaufstour im Ausland gehen werden“, sagt Dr. Joanne Jia, Head of Asia bei Christie & Co.

Sie ist sich sicher: Chinesische Investoren werden weiterhin aktiv sein – wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Folgende Trends hat Christie & Co hat in den vergangenen Wochen bei direkten Auslandsinvestitionen seitens chinesischer Anleger festgestellt:

Einerseits würden Unternehmen und Family-Offices in Hongkong ihre Aktivitäten verstärken. „Der Standort Hongkong ist als eine der wettbewerbsstärksten Städte und freiesten Volkswirtschaften weltweit seit jeher erste Wahl für institutionelle chinesische Investoren und vermögende Privatpersonen. Viele chinesische Investoren schaffen sich nun ein Standbein in Hongkong oder haben sich dort bereits etabliert. Dadurch sind sie in der Lage, aufgrund der unterschiedlichen Finanzbestimmungen der örtlichen Regierung frei in diverse Sektoren zu investieren – vor allem in London“, erklärt Joanne Jia.

So hat beispielsweise das Hongkonger Unternehmen Lee Kum Kee vergangenen Monat das Gebäude an der Londoner 20 Fenchurch Street gekauft. Dabei handelte es sich um den größten Deal, der in Großbritannien jemals für ein einzelnes Bürogebäude über die Bühne gegangen ist. Im Bereich Hotels hatte beispielsweise Tian An China Investments, eine an der Hongkonger Börse notierte chinesische Entwicklungsgesellschaft, schon zu Jahresbeginn mit dem South Place Hotel ein Boutique-Hotel in London übernommen.

Zudem würden touristische Großkomplexe einen Boom erleben. Denn mit der Absicht, die Kluft zwischen urbanen und ländlichen Gebieten zu verringern und gleichzeitig den Inlandstourismus anzukurbeln, bietet die chinesische Regierung mit der Einführung verschiedener Maßnahmenpakete Bauunternehmen ihre Unterstützung bei der Errichtung von Kultur- und Tourismusdörfern mit „typischen Merkmalen“ an. Bei den Kultur- und Tourismusdörfern handelt es sich um groß angelegte Tourismus-Komplexe, die Besucher anziehen sollen.

Christie & Co unterstützt derzeit einige chinesische Investoren bei der Neuausrichtung ihrer Expansionsstrategie sowohl in Europa als auch in China und identifiziert in ihrem Auftrag passende Investmentchancen. „Vor allem Übernahmen und Joint Ventures sind zwei übliche Formen der Kooperation, wobei europäische Unternehmen dabei gewisse Bedenken haben mögen“, weiß Joanne Jia. Durch Joint Ventures mit chinesischen Partnern könnten die Unternehmen allerdings ihren Marktanteil weiter erhöhen und sich auf den Boom des chinesischen Inlandstourismus vorbereiten.

„Die in jüngster Zeit beobachteten Entwicklungen lassen keine Anzeichen eines nachlassenden Interesses chinesischer Investoren am Ausland erkennen. Obwohl die chinesische Regierung in bestimmten Bereichen Akquisitionen im Ausland nicht mehr genehmigt, erleben andere Sektoren einen Boom. Es gibt für chinesische Investoren verschiedene Wege, ihr Kapital im Ausland anzulegen und es besteht kein Zweifel, dass die Akteure aus dem Reich der Mitte auch weiterhin leuchtende Sterne auf dem globalen Markt sein werden“, resümiert Dr. Joanne Jia.