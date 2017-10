Neueröffnung: Rosewood kommt 2021 nach Wien

06.10.2017 Janina Reich

Im Herzen der historischen Innenstadt Wiens plant Rosewood Hotels & Resorts ein neues Luxushotel. Dazu wird das ehemalige Hauptgebäude der Erste Group Bank AG umgebaut, das fünfte Haus der Marke soll bis 2021 entstehen.

In den historischen Mauern des ehemaligen Bankgebäudes am Petersplatz sind 99 großzügige und luxuriös ausgestattete Zimmer geplant. Daneben soll das Rosewood Vienna verschiedene F&B-Outlets bekommen, unter anderem eine Rooftop-Bar und ein kleines Gartenrestaurant. Desweiteren sind ein Sense-Spa sowie Tagungskapazitäten vorgesehen.

Das Rosewood Vienna wird das fünfte Haus der Marke in Europa – zu den markanten Anwesen zählen auch die Häuser in Castiglion del Bosco (Italien) und London sowie das Hôtel de Crillon in Paris und das July 5, Rosewood Edinburgh, welches 2020 eröffnet werden soll.