Neue Kooperation: GreenLine Hotels wachsen

06.10.2017 Top hotel

Die GreenLine Hotels haben sechs neue Hotels in ihren Reihen. Damit weitet die internationale Marketingkooperation ihr Portfolio auf mehr als 70 Hotels aus. Durch eine neue Kooperation will sie zudem weiter wachsen.

Die neuen Häuser bei GreenLine Hotels sind das Hotel Mutter Bahr in Ibbenbüren/Münsterland, das Green City Hotel Vauban in Freiburg, das Strandhotel Vier Jahreszeiten am Schermützelsee in Brandenburg, das ECOINN Hotel am Campus in Esslingen, das Hotel Bayerischer Hof in Dresden, und das Hotel am Schleeberg in Alfeld/Leine.

Um Kosten zu sparen, würden viele Häuser zwangsläufig nachhaltig, weiß GreenLine Sales Manager Armin Wolff: „Erst fangen sie klein an und dann bemerken sie, dass sie sich dadurch vom Mitbewerber unterscheiden und weiten diese nachhaltigen Bereiche aus.“ Jedes GreenLine Haus wird vor dem Beitritt trotzdem geprüft und anschließend mit dem Siegel „GreenSign" zertifiziert. So können Gäste auf einen Blick erkennen, wie nachhaltig sich das jeweilige Haus engagiert.

Bis zum Ende des Jahres wird die Hotelgruppe GreenLine laut den Verantwortlichen auf über 150 Hotels anwachsen. Und sie wird immer internationaler: Vor kurzem wurde eine strategische Partnerschaft mit der europäischen Hotelkooperation SEH United Hoteliers (über 540 Partnerhotels) gestartet. Ziel ist es, die internationalen Marketing- und Sales-Aktivitäten gemeinsam auszuweiten. Zudem übernimmt GreenLine das SEH-Treueprogramm "Accent" und bietet damit den Gästen seiner 70 Partnerhotels Mehrwerte.

In einem ersten Schritt vermarktet die SEH über die Markenwebseiten und Hotelkataloge rund 40 ausgewählte Greenline Hotels, die deren Markenanforderungen entsprechen. Insofern gewinnt die SEH in Deutschland an Gewicht und ist neu in sieben Bundesländern vertreten. Zudem fasst die Gruppe zum ersten Mal Fuß in Polen. Die GreenLine Hotels werden ihrerseits rund 80 SEH-Hotels auf ihrem Internetauftritt und im Hotelkatalog integrieren, die dem internen SEH-Öko-Standard entsprechen, den Green Key oder das EU Ecolabel innehaben.