Hotelmarkt Berlin: Meininger-Gründer launchen neue Hotelkette

06.10.2017 Verena Usleber

Die Gründer der Meininger Hotels gehen mit einer neuen Hotelkette an den Start. Das erste Schulz Hotel eröffnet in Berlin.

Insgesamt hat das Berliner Haus 350 individuelle Gästezimmer für Alleinreisende, Paare und Gruppen. Benannt sind die Schulz Hotels laut der Website des Unternehmens nach einem Deutschen mit diesem Namen – einem freundlichen und bewanderten Mann, den die Gründer Sascha Gechter, Nizar Rokbani und Oskar Kann auf einer Reise kennenlernten.

Unter anderem steht in den Schulz Hotels, ganz nach der Philosophie des sympathischen Inspirations-Gebers, die Weltoffenheit und Freundlichkeit im Fokus. Auch die Technik ist den Machern wichtig: Die Gäste können per App unter anderem einchecken und ihr Zimmer auf- und zusperren. Das Open-Space-Angebot soll die Menschen zudem zusammenbringen; die Küche des Hauses ist international – zudem kann zusammen gekocht werden. An der Hotelbar gibt es etwa Bier aus Polen und Wein aus Brandenburg.