Crowdfunding: Weissenhaus sucht wieder Investoren

06.10.2017 Janina Reich

Das historische Luxusresort Weissenhaus an der Ostsee hat bereits 2015 auf der Plattform Companisto Investoren gesucht – die Aktion wurde das bislang erfolgreichste Crowdinvesting-Projekt Deutschlands. Jetzt ruft Haupteigentümer Jan Henric Buettner bereits zum zweiten Mal zu einer Beteiligung auf, damit das Konzept des Schlossguts erweitert werden kann.

Der Unternehmer Jan Henric Buettner hat vor rund zwölf Jahren das damals marode Schlossgut Weissenhaus erworben und sukzessive restauriert und kernsaniert. 2015 suchte er bereits Investoren, seitdem wurden auf dem 75 Hektar großen Areal die ehemaligen Ferienwohnungen in der Alten Schmiede umgebaut. Außerdem wurde unter anderem das Frühstücks- und Eventrestaurant „Kavaliershaus am Schlossteich“ fertiggestellt, ebenso wie das Künstler-Atelier, der Seesteg sowie eine eigene florale Werkstatt. Auch die Schlosstherme wurde aufgewertet, der historische Rosengarten neu angelegt und um das Gewächshaus für Events erweitert.

In der zweiten Phase soll das Resort durch Gründung einer neuen Weissenhaus Holding sowie die Erweiterung der Geschäftsbereiche unter diesem neuen Dach zur Weissenhaus Gruppe werden. Neben der sukzessiven Weiterentwicklung des bekannten Ostsee-Resorts finden in der nächsten Phase insbesondere zwei Ergänzungen des Geschäftsmodells statt: Das ist zum einen das Projekt „Sonneneck“, welches die Entwicklung und den Verkauf von Apartments auf dem Schlossgut umfasst. Und zum anderen soll ein weiteres Bootshaus-Restaurant in der Hafencity Hamburg eröffnet werden.

Buettner erklärt auf der Plattform Companisto: „Für die Finanzierung der nächsten Phase planen wir den bisherigen Finanzierungsmix aus Eigenkapital der Initiatoren, einem deutlich geringeren Anteil von Fremdkapital sowie der Crowd beizubehalten.“ Dem Investment stehen als Sicherheit unter anderem Grundbucheinträge und eine persönliche Bürgschaft von Jan Henric Buettner gegenüber.