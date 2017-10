Expedia MeetingMarket: Neue Buchungsmaske für Hotelwebsites

05.10.2017 Top hotel

Expedia baut seinen Service für Hoteliers im Veranstaltungsbereich weiter aus. Hotels, die bereits die MICE-Software MeetingMarket nutzen, können ab sofort eine neue, kostenlose Buchungsmaske in ihre Website integrieren, mit der sich Tagungen direkt und in Echtzeit konfigurieren lassen.

Das Besondere: Die Buchungsmaske zeigt tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten für eine Woche vor und nach dem angegebenen Veranstaltungstermin. Ähnlich wie etwa bei Flug-Vergleichsportalen, werden die Ergebnisse übersichtlich in einer Kalenderansicht dargestellt. Die Buchungsmaske bietet Besuchern so die Möglichkeit, Preise auf einen Blick zu vergleichen und folglich ein Maximum an Transparenz und Flexibilität.

„Mit der neuen Buchungsmaske können wir unsere Verkaufsprozesse für Veranstaltungen weiter optimieren“, erklärt Ursula Schäfer, Director of Groups, Conferences & Events im Hotel Berlin, Berlin, das die Buchungsmaske bereits erfolgreich einsetzt. „Indem das System auch Alternativtermine anzeigt und Preise über einen vorgegebenen Zeitraum vergleicht, übernimmt es einen Teil der Beratungsfunktion unseres Verkaufspersonals. Dadurch wird verhindert, dass Kunden den Buchungsvorgang vorzeitig wegen fehlender Verfügbarkeiten abbrechen.“

Die neue Buchungsmaske ist Teil der Expedia MICE-Software MeetingMarket für Hotels, die den Anfrage- und Angebotsprozess für Veranstaltungen vereinfacht und automatisiert. Revenue-optimierte Angebote können so binnen Sekunden erstellt werden. Das spart Zeit und steigert die Effizienz. Durch die Einbindung der MICE-Buchungsmaschine auf der eigenen Hotelwebsite wird der Direktvertrieb gestärkt. Kunden können Veranstaltungen und Tagungen eigenständig direkt auf der Website des Hotels konfigurieren und buchen. Die MICE-Buchungssoftware von Expedia ist in der Basis-Version für Hotels kostenlos. Um die neue Buchungsmaske in die Website zu integrieren, können Hoteliers einen entsprechenden Einbettungs-Code direkt bei Expedia anfragen.