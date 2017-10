Hotelmarkt international: Accor übernimmt Gekko

05.10.2017 Top hotel

AccorHotels hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Gekko unterzeichnet hat – einem der führenden Anbieter im Bereich Hotelreservierungen für Geschäftsreisende. Das berichtet htr.ch

Die Transaktion stehe im Einklang mit dem strategischen Ziel von AccorHotels, zum führenden Anbieter für alle Aspekte des Reiseerlebnisses zu werden, heißt es in einer MItteilung. Zu diesem Zweck beabsichtige das Unternehmen, das Angebot für Geschäftsreisende zu verbessern, die das wichtigste Kundensegment der Gruppe darstellen. Aufbauend auf dem umfassenden Fachwissen und einer hochmodernen Technologie biete Gekko Such- und Buchungslösungen über eine Schnittstelle an, die mit mehr als 500.000 Hotels weltweit verbunden ist – vom Budget- bis zum Luxus-Segment.

Mit den verfügbaren Tools können Geschäftsreisende ihre Online-Zahlungen verwalten und so bei Bedarf ihre Kosten verfolgen und optimieren. Heute betreut Gekko über seine Tochtergesellschaften mehr als 300 Firmenkunden und 14.000 Reisebüros: HCorpo (Key Accounts), Teldar Travel (Urlaubsreisebüros), Teldar Travel Biz (auf KMU spezialisierte Reisebüros), Miles Attack (Treueprogramm) und Infinite Hotel (Großhändler für privat geführte französische Hotels). Gekko ist in Frankreich, Belgien, Spanien sowie Portugal aktiv und verzeichnet seit vielen Jahren ein starkes jährliches Wachstum.

Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und wird heute von Olivier Delouis und Stéphane de Laforcade geleitet. Im Jahr 2015 hat das Unternehmen den europäischen Investmentfonds HLD als Referenzaktionär vorgestellt. Die Transaktion, die den Wert von Gekko auf 100 Millionen Euro beziffert, soll sich ab 2018 positiv auf die finanzielle Leistung von AccorHotels auswirken. Stéphane de Laforcade und Olivier Delouis werden Gekko auch weiterhin als eigenständige Gruppe führen. Die Transaktion muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Die Arbeitnehmervertretungen von AccorHotels haben der Übernahme bereits zugestimmt.

Quelle: htr.ch