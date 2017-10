Umfirmierung: Aus Novum Group Hotels wird Novum Hospitality

04.10.2017 Top hotel

Im Zuge des Wachstumskurses formiert sich die Novum Group neu: Aus dem Dach der Novum Group Hotels wird die neue Dachmarke Novum Hospitality. Im Zuge dessen erfährt insbesondere die Marke Select ein großes Rebranding.

„Mit Novum Hospitality wollen wir sowohl einen signifikanteren Namen für unser Dach als auch für eine eindeutige Abgrenzung zwischen der Marke Novum Hotels und der Dachmarke sorgen“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer und Inhaber der Gruppe. Ab sofort gehören zur Novum Hospitality die drei Marken Novum Hotels, Select Hotels und niu Hotels.

Die Neusortierung und Reduktion erfolgt aufgrund der voranschreitenden internationalen Expansion und der damit einhergehenden effizienteren Markenführung samt Neueinführung der Midscale-Marke niu. Passend zur optimierten Markenarchitektur sorgen neue Logos für eine optimierte Außendarstellung. Die Dachmarke Novum Hospitality drückt Kompetenz im Sinne der Gastfreundschaft aus. Daher verfügt die Marke über die Bezeichnung Hospitality, zu Deutsch Gastlichkeit. Die Visualität des Logos soll ergänzend die Markenattribute edel, hochwertig, urban und architektonisch vermitteln. Das neue Logo der Marke Novum Hotels sorgt ab sofort für eine deutlichere Abgrenzung innerhalb des Markenportfolios.

Im Rahmen der Markenschärfung erfährt die Premium-Marke Novum Select Hotels das größte Rebranding: Neben dem neuen Namen Select Hotels, hat die Marke ein neues Logo sowie eine neue Website. Die neue Außendarstellung entspricht ab sofort der vorhandenen Wertigkeit. So bieten Select Hotels über gehobene Serviceleistungen in hochwertigen Unterkünften an attraktiven Standorten. Schwerpunkt der Marke bilden zudem die umfangreichen MICE-Angebote.