04.10.2017 Top hotel

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Transgourmet den russischen Zusteller OOO Torgovy Dom Global Foods mit Sitz in Moskau. Global Foods ist eines der führenden Unternehmen in der noch stark fragmentierten HoReCa-Belieferung in Russland.

Transgourmet ist bereits mit SELGROS Cash & Carry auf dem russischen Markt aktiv. Durch den Zukauf eines der marktführenden Unternehmen mit HoReCa-Fokus beschleunigt Transgourmet die Entwicklung des Zustellgeschäftes mit der Gastronomie in Russland erheblich und gewinnt eine erfahrene und professionelle Belegschaft für sich.

Das Kartellamt der Russischen Föderation hat der Übernahme zugestimmt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Transgourmet 100 Prozent der Anteile von den bisherigen vier persönlichen Gesellschaftern, zwei von ihnen bleiben weiter im Management von Global Foods tätig. Global Foods setzte im Jahr 2016 zwei Milliarden Rubel um, beschäftigt 250 Mitarbeiter und beliefert vor allem Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie sowie Kantinen.