Hotelmarkt Berlin: Accor übernimmt Das Stue

04.10.2017 Top hotel

Der französische Konzern wächst im Luxussegement der deutschen Hauptstadt: Durch die Übernahme des Boutique-Hotels Das Stue in der ehemaligen Königlich Dänischen Gesandtschaft managt AccorHotels jetzt fünf Berliner Luxushotels.

Das Boutique-Hotel wird zukünftig das Luxusportfolio der französischen Hotelgruppe erweitern, die bereits mit den Marken Sofitel, Pullman und Swissôtel in der Hauptstadt vertreten ist, bleibt jedoch in privater Hand des Berliner Investors Christian Elleke. Aktuell durchläuft das Haus den Integrationsprozess der AccorHotels und wird in Kürze auf der AccorHotels Website und in der App der Gruppe buchbar sein.

Das 78-Zimmer-Hotel wurde Anfang 2013 eröffnet und realisierte im vergangenen Jahr eine 74-prozentige Auslastung. Geleitet wird das 100-köpfige Team von Alexander Doerr.