Unter dem diesjährigen Motto #ShareTheSunshine traf sich die Spa-Branche beim SpaCamp 2017 Ende September im im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach. Die impulsgebende Fachveranstaltung und Ideenwerkstatt für die Themen Spa, Wellness und Gesundheit fand 2017 bereits zum 8. Mal statt – erstmals mit leicht verändertem Session-Modus.

Etwa 180 Fach-Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum sowie aus internationalen Herkunftsländern wie England, Spanien, Slowenien oder Frankreich nutzten die von Initiator Wolfgang Falkner (The Camp Company) als BarCamp organisierte Veranstaltung im Südburgenland für Diskussionen, den gemeinsamen Austausch und zum Netzwerken. Ein BarCamp ist eine offene, partizipative Tagung, deren Ablauf und Inhalte im Gegensatz zu einer geplanten Konferenz von den Teilnehmern selbst entwickelt werden. Die Teilnehmer reichen selbst Themen ein und sie entscheiden auch, welche Themen in Diskussionsrunden, sogenannten Sessions, behandelt werden.

In diesem Jahr wurden 22 Themenvorschläge von den Teilnehmern eingereicht, wovon es 18 ganz unterschiedliche Sessions auf den Themen-Plan geschafft haben, darunter „Die Kunst des einfachen Verkaufens – wenn wir anders denken, werden wir anders verkaufen!“ (Marion Jörgens), "USP vs. Trend im Spa“ (Ralph Wurzbach) bis zu „Ok Google, wo befindet sich das nächste Spa? Was digitale Assistenten alles können und du darüber wissen solltest." (Michael Kohlfürst). Am meisten Interesse bei den Teilnehmern weckte Anna Kopp mit dem Thema „Instagram im Spa? Was muss ich darüber wissen?“ Erstmalig kam in diesem Jahr der neue Session-Modus zum tragen: Antworten auf die eingereichten Fragestellungen wurden gemeinsam in den Sessions diskutiert und in Mindmaps entwickelt. Am Sonntagvormittag wurden die Ergebnisse dann von den Sessionleitern präsentiert.

Im Veranstaltungsplan gab es aber nicht nur für Zeit und Raum für brisante Diskussionen: Freitagabend stimmte Frank Hoffmann, Schauspieler und Filmexperte, auf das SpaCamp ein und am Samstag erklärte Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel, was die Mentalität eines Champions ausmacht. Bei den Abendessen war Zeit zum gemütlichen Austausch und Netzwerken. Highlight in diesem Jahr war das Dinner & Musical mit Anja Wendzel. In Zusammenarbeit mit der Golf- & Thermenregion Stegersbach fand außerdem eine Pre-Convention-Tour statt.

Weitere Infos: www.spacamp.net