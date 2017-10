04.10.2017 Top hotel

Der Betrieb des Lifestyle-Hotels Misani in Celerina (Graubünden) wird eingestellt. Der neue Besitzer will die Immobilie zu einem Boutique-Resort umbauen. Das berichtet htr.ch

Das «Misani» in St. Moritz-Celerina schließt seine Tore als Hotel. Hauptaktionär Peter Dietiker verkaufte die Liegenschaft aufgrund seiner Pensionierung. Auch der langjährige Mitinhaber und Betreiber Jürg Mettler veräußert seinen Anteil.

Seit 1. Oktober ist die Simmen Invest AG aus Pfäffikon neue Eigentümerin des Hotels Misani in St. Moritz-Celerina. Sie will die Immobilie nach einem Totalumbau auf die Wintersaison 2018/2019 als «Boutique-Resort Misani» neu eröffnen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Wie Gastgeber Jürg Mettler auf Anfrage von htr.ch betont, müssen keine Mitarbeiter entlassen werden, da der Betrieb über die Sommersaison geschlossen war. Der Mitinhaber des «Misani» verkaufte seine Anteile, weil für ihn die Pläne der neuen Inhaber nicht in Frage kamen.

Als Mettler im Jahr 2000 das Hotel mit 39 Zimmern, drei Apartments und drei Restaurants übernahm, fanden sein innovatives Konzept und das außergewöhnliche Design sowohl bei den Gästen als auch innerhalb der Branche großen Anklang. In den Bereichen Inneneinrichtung und Restauration hat sich im ehemaligen Weinhandelshaus seither vieles getan. Zuletzt erfolgte 2015 die Erneuerung eines Großteils der Hotelzimmer. Zeitgleich entstanden mit dem Pop-Up-Restaurant «Elena kocht» und dem «Ristorante Elena» zwei neue Gastronomie-Konzepte, die vom Gault Millau mit 14/13 Punkten gekürt wurden.

Unter Mettlers Führung hatte das Lifestyle-Hotel zudem regelmäßig einen Platz unter den besten 3-Sterne-Hotels der Schweiz inne. Ferner stand der diplomierte Hotelier verschiedenen Investoren, wie zum Beispiel der Familie Engelhorn, als Berater zur Seite und führte Gastronomie-Betriebe wie das «Lej da Staz», «La Rösa», das Rough Luxe Hotel in London und das «Bell Ioc» in Spanien. Bis Ende Dezember 2017 wird Mettler noch mit der Betriebsübergabe beschäftigt sein. Danach sei er offen für neue Projekte im Tourismus und in der Hotellerie. «Ganze 17 Jahre durfte ich das Hotel Misani als Gastgeber erfolgreich führen und unzählige, innovative Ideen umsetzen. Hinter mir liegt eine unvergessliche Zeit, für die ich mich bei unseren langjährigen, treuen Gästen herzlich bedanken möchte», sagt Jürg Mettler.

Quelle: htr.ch