04.10.2017 Top hotel

Centro Hotels hat sein Angebot um 800 Hotelzimmer erweitert. Damit wächst die Hotelgruppe um 15 Prozent.

„Das wird ein erfolgreicher Herbst“ freut sich Rahman Neiro, CEO der Hamburger Centro Hotel Group über die 800 neuen Zimmer. Dank zehn neuer Standorte in Deutschland und Österreich wächst die Gruppe auf einen Schlag um mehr als 15 Prozent. Während man mit Hamburg und Köln bei der Expansion auf bewährte Märkte setzt, kommen mit den Städten Krefeld und Wuppertal zwei neue in Nordrhein-Westfalen hinzu. Im Süden wird die Centro Hotel Group künftig mit Saarbrücken, Stuttgart, Ingolstadt, München und Passau sowie in Österreich mit der Mozartstadt Salzburg attraktive Standorte im Portfolio haben, die sowohl bei Geschäfts- als auch im Tourismus eine wichtige Rolle spielen.

Dank der Eigenmarken Centro Hotels, Boutique Hotels, FourSide sowie den ab 2018 sukzessive auf den Markt kommenden NinetyNine Hotels konzentriert sich die Gruppe auf ihrem Kurs sowohl auf Übernahmen als auch auf Neuentwicklungen. „Vor allem die NinetyNine Hotels werden dank des innovativen Designs ein starkes Zeichen setzen“, verspricht Rahman Neiro, CEO und Eigentümer der Centro Hotel. Zurzeit befinden sich insgesamt acht NinetyNine Hotelstandorte im In- und Ausland in unterschiedlichen Bau- und Planungsphasen. Mit der Eröffnung des ersten NinetyNine Hotels rechnet die Gruppe Mitte 2018. Die Hamburger Centro Hotel Group betreibt ab Herbst 2017 insgesamt 70 Hotels in ganz Deutschland und Österreich mit rund 6800 Zimmern.