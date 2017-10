Hotelmarkt NRW: Düsseldorf bekommt drei neue Hotels

04.10.2017 Top hotel

Auf dem Areal am Düsseldorfer Hauptbahnhof gehen gleich drei neue Hotels an den Start: ein Adina, ein Hampton by Hilton und ein Premier Inn. Das gab der Projektentwickler GBI AG zum Auftakt der Expo Real Immobilienmesse in München bekannt.

Dadurch werden die Bereiche Apartment Hotel, Economy-Hotel des Focused-Service-Segments und das Premium-Economy-Segment abgedeckt. Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI AG, sagt: „Alle drei Angebote gibt es bisher in der Stadt noch nicht und die Zielgruppen ergänzen sich hervorragend.“ Zudem entstehen rund 240 Stellplätze in einer Tiefgarage, die von allen drei Hotels aber auch öffentlich genutzt werden können. Die Erschließungsarbeiten sollen bereits im Frühsommer 2018 starten, der Tiefbau wird im Herbst des kommenden Jahres folgen.

Das Angebot des künftigen Adina Apartment Hotels Düsseldorf (201 Zimmer) ist zugeschnitten auf Business-Kunden, Familien und Touristen, die eine Nacht oder länger in der Stadt bleiben und im eigenen, voll ausgestatteten Studio oder Apartment logieren möchten. Das Hampton by Hilton Düsseldorf City Hauptbahnhof richtet sich mit seinen 219 Zimmern an wertorientierte und qualitätsbewusste Geschäftsreisende und Touristen. Und das Premier Inn (297 Zimmer) zielt auf Freizeit- wie Business-Gäste, die erholsamen Schlaf, komfortable Ausstattung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßt die Pläne für das rund 17.000 Quadratmeter große Grundstück, das noch vor wenigen Jahren als Verlade-Station für Autoreisezüge genutzt wurde. „Diese Gebäude werden aus Sicht der Bahnreisenden die neue Visitenkarte bei der Ankunft in Düsseldorf.“ Entsprechend viel Wert wurde auf bei der Konzeption durch greeen! architects auf eine hochwertige Fassade gelegt. So haben die Häuser laut Architekt Mario Reale „ausschließlich repräsentative Vorderseiten.“ Der Neubau der drei Hotels fällt zusammen mit einer umfassenden Neugestaltung des Bahnhofs-Areals, den die Stadt Düsseldorf und die Deutsche Bahn Station & Service AG vereinbart haben. Die neuen Gebäude sollen als Ensemble wahrgenommen werden, nach dem Motto des Entwurfs: „Vielfalt in der Einheit“.