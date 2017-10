02.10.2017 Top hotel

Für rund 22 Millionen Euro realisiert derzeit die 12.18.-Unternehmensgruppe den Rückbau des ehemaligen Hotels La Chiripa auf Teneriffa. Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in Puerto de la Cruz im Norden der Insel entsteht bis 2019 ein exklusives Lifestyle-Hotel, das insbesondere junge Menschen und Familien anziehen soll.

Mit 161 Suiten unterschiedlicher Kategorien und einer komfortablen Spa Villa besticht die neue Urlaubslocation durch dezenten Luxus, der Teneriffa und die Kanaren in seinen Formen, Farben und Materialien widerspiegelt. Angrenzend an das Hotel wird zudem ein öffentlich zugänglicher Park mit einer Fläche von 3.475 qm mit zentralem Platz entstehen. Dieser wird nach Fertigstellung an die Gemeinde übertragen.

Der renommierte Innenarchitekt Olaf Kitzig von Kitzig Interior Design präsentierte zum Spatenstich Ende September das neue Design-Konzept für das Hotel. Helle und luftige Materialien verbinden sich mit funktionalem Design. Die öffentlichen Bereiche dienen als kommunikativer Treffpunkt und fließen ohne klare Trennungen oder Barrieren zusammen. Hölzer von Pinie und Eiche aus nachhaltiger Forstwirtschaft gemeinsam mit warmen Kissen, Feuerstellen und groben Leinenstoffen werden mit mineralisierten Böden, Spiegeln und leichten, hellen Farben kombiniert und schaffen so einen sportlich, schicken und gleichzeitig gemütlichen Eindruck.

„Wir glauben, dass nun genau die richtige Zeit ist, um in Teneriffa, insbesondere in den grünen, touristisch so interessanten Norden, zu investieren“, sagte Bauherr Jörg Lindner von der 12.18. Investment Management GmbH. „Angesichts der aktuellen politischen Lage in einigen Urlaubsländern erfreuen sich Investments in bewährten Destinationen anhaltender Beliebtheit.“ Weitere Projekte im Süden Europas sind bereits in Planung.