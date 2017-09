Hotelmarkt NRW: Europaweit größtes Holiday Inn Express startet in Köln

29.09.2017 Top hotel

In Köln geht am heutigen Freitag mit dem Holiday Inn Express Cologne-City Centre das europaweit größte Haus der Marke an den Start. Die Foremost Unternehmensgruppe aus Berlin hat das Hotel eröffnet.

Insgesamt hat das Holiday Inn Express 323 Nichtraucher-Zimmer auf 18 Stockwerken und 10.626 Quadratmetern. Ab sofort übernachten die Gäste im ehemaligen Hochhaus der Gothaer Versicherung am Standort Perlengraben 2 in einem neuen Zimmertypus, der erst in wenigen anderen Hotels der Marke umgesetzt wurde. „Das Designkonzept ist auf die Bedürfnisse des Smart Travellers ausgerichtet“, sagt Hubert van de Loo, Geschäftsführer des Betreibers Foremost Hospitality. „Die neue Zimmergeneration überzeugt durch ansprechendes Design und eine moderne, hochwertige Ausstattung.“ Die Gästezimmer im neuen Kölner Hotel bieten Geschäftsreisenden und Touristen zudem größere Betten, eine bessere Raumaufteilung, höheren Schallschutz, eine Arbeitsecke inklusive ergonomischem Multifunktionsstuhl sowie 43-Zoll-Smart-TV-Fernseher. Der Empfangsbereich mit Bar und Businesscenter und der mit moderner Technik ausgestattete Konferenzraum für 25 Personen wurden neu gestaltet. Frühstück und Highspeed-Internet sind im Zimmerpreis inbegriffen.

Für die Projektentwickler der GBI AG ist das Kölner Holiday Inn Express aufgrund seiner Vorgeschichte laut einer Mitteilung ein besonderer Erfolg. Zehn Jahre stand das in den 1970er-Jahren gebaute Hochhaus leer. Ein wichtiger Beitrag für das Gelingen des Umbaus war der Entwurf für die Fassadengestaltung, die von dem Berliner Architekten Prof. Gernot Nalbach erarbeitet wurde. „Da das markante Gebäude als ein Wahrzeichen der Stadt gilt, war uns klar, dass die Anforderungen – vor allem durch den Gestaltungsbeirat der Stadt Köln – sehr hoch sein würden“, so Nalbach. Gestaltungsziel des Architekten war es, dem Hochhaus – statt der ursprünglich horizontalen und grauen – eine vertikale und helle Struktur zu geben. Für den vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg musste ein außenliegendes Treppenhaus in den Entwurf integriert werden.