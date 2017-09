Hotelmarkt Hessen: Villa Rothschild Kempinski mit neuem Kulinarik-Konzept

29.09.2017 Top hotel

Küchenchef Sebastian Prüßmann offeriert küntig weltoffene Küche mit kreativem Konzept von "Grill & Health. Dafür investierte das Haus fünf Monate der Restaurant-Neugestaltung.

Mit einer eleganten Drei-Raum-Kombination aus Restaurant, Bibliothek und Lounge wird nun "Casual-Fine-Dining" als "Grill & Health" auf hochklassigem Niveau und in entspannter Atmosphäre geboten. Health-Kreationen und Grill-Angebote bei der Kulinarik und einsehbare Servicestationen spielen eine tragende Rolle. Diese Idee des Gastronomiekonzepts geht in der übergreifenden Philosophie des Fünf-Sterne-Superior-Hotels vor den Toren von Frankfurt am Main auf und unterstreicht den Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit in markantem Wohlfühlflair.

"Eigen und echt. Mit purem Geschmack als Kernbotschaft. Und das in jeder Hinsicht", so beschreibt der Küchenchef das neue kulinarische Herz in der ehemaligen Rothschild-Sommerresidenz. Ob Tartarbrot mit gebräuntem Brioche, Flusszander vom Lavagrill mit Rosenkohlblättern oder die Perlhuhnbrust von Jean Claude Miéral mit Alblinsen und Gewürzjoghurt - der Name Grill & Health ist Programm und präsentiert sich als stimmiges und zukunftweisendes Konzept für Kenner und Entdecker feiner Küche.

Daneben rückt Visuelles wie auch die entspannte Interaktion mit den Gästen in den Vordergrund. Das Team am Tisch um Restaurantleiter Philipp Spielmann lässt sich gerne auf die Finger schauen. "Wir wollen Gästen mit unserer Leidenschaft für Speisen und Getränke auch überzeugendes Entertainment bieten", freut sich der gebürtige Badener mit Blick auf den imposanten Live-Tisch aus erlesenem Nussbaumunikatholz, welcher gleich an der charmanten Degustationsbar positioniert ist.

Unter Federführung von Titia große Broermann, Ehefrau des Hoteleigentümers Dr. Bernard große Broermann, und in enger Zusammenarbeit mit den Innenarchitekten von Rudolf & Mogendorf aus Zwiesel und Wiesbaden wurden Interior-Design und Konzeption vollkommen neu gestaltet. So wurde eine Raumtrilogie für das kulinarische Aushängeschild der Villa Rothschild geschaffen: das Restaurant als Kernstück (60 Sitzplätze), die Bibliothek (20 Sitzplätze) als zeitgemäßer Link zur Rothschild-Historie und die Lounge (20 Sitzplätze) mit thematischer Fokussierung auf die Vinologie des Hauses.