Recht: Aktuelle Gerichtsentscheidung zum zusätzlichen Rundfunkbeitrag

28.09.2017 Top hotel

Das Bundes­verwaltungs­gericht in Leipzig hat entschieden, dass die Erhebung des zusätzlichen Rundfunkbeitrags für Hotel- und Gästezimmer sowie Ferienwohnungen (Beherbergungsbeitrag) nur dann zulässig ist, wenn die Betriebs-Inhaber in den betroffenen Räumlichkeiten Empfangsgeräte oder Internetzugang anbieten. Und wenn somit die Möglichkeit besteht, das öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot zu nutzen.

Das ist im Bayerischen Rechts- und Verwaltungsreport (BayRVR) zu lesen. Nach dem seit 2013 geltenden Rundfunkbeitragsstaats-Vertrag der Länder, sind Inhaber von Betriebsstätten für die darin vorhandenen Hotel- und Gästezimmer sowie Ferienwohnungen zur Zahlung eines zusätzlichen Rundfunkbeitrags verpflichtet, der neben ihre allgemeine Beitragspflicht für die Betriebsstätte tritt. Für jedes Zimmer beziehungsweise jede Ferienwohnung muss der Inhaber ein Drittel des Rundfunkbeitrags entrichten. Nur die erste Raumeinheit ist frei.

Geklagt hatte nun die Inhaberin eines Hostels in Neu-Ulm. Sie zahlt den allgemeinen Betriebsstättenbeitrag, verweigert sich aber gegen den zusätzlichen Rundfunkbeitrag für ihre Gästezimmer. Die Klage war in den ersten Instanzen zwar erfolglos geblieben. Nun hat das Bundesverwaltungsgreicht jedoch das berufungsgerichtliche Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurückverwiesen.