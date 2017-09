Hotelmarkt Dänemark: Nobis Hotel startet in Kopenhagen

28.09.2017 Top hotel

Das Nobis Hotel Copenhagen, ein Mitglied der Design Hotels, geht dieser Tage auf mehr als 5.500 Quadratmetern in einem 1903 errichteten Gebäude, einst das „Königlich Dänische Konservatorium für Musik“, an den Start. Vor allem der persönliche Service soll das Haus ausmachen. Den beschreiben die Verantwortlichen als "konkurrenzlos".

Das 77-Zimmer Hotel ist das erste Projekt der Nobis Gruppe außerhalb ihrer Heimat Schweden. Hinter dem Haus steht der in Italien geborene Alessandro Catenacci. Ihm gehören auch Restaurants und Clubs in Kopenhagen. Für den Ausbau zeichnen Star Architekt Gert Windgårdh und sein Team bei Windgårdh Arkitekter verantwortlich. Ihr Ziel war es, alt und neu in dem Gebäude zu kombinieren. In dem Haus werden etwa prunkvolle Treppenhäuser mit gewagten zeitgenössischen Akzenten aus Marmor, Kupfer, Stein, Eiche und Glas gemixt. Der skandinavische Stil zieht sich durch das Restaurant und die öffentlichen Bereiche. Er setzt sich auch in den 77 Zimmern und Suiten fort.

Neben den überhohen Decken, weiten Flügelfenstern und original erhaltenen Details sollen die individuell geschnittenen Zimmer durch ihre Farbgebung – ein Mix aus beruhigenden Grün- und Blautönen – überzeugen. Klassische dänische Möbel von Carl Hansen & Søn, wie der Kultstuhl CH25, finden sich in den Superior und Deluxe Zimmern. Die Bäder sind mit dunkelgrauem Bardiglio Marmor gefliest.

Das hauseigene "Niels Restaurant" wurde ebenfalls von Windgårdh Arkitekter gestaltet. Glas sowie Kupferplatten bilden eine Hülle für die Fassade. Im Inneren serviert Küchenchef Jeppe Foldager nordische Speisen mit einem französischen Touch.