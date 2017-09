Hotelmarkt Deutschland: Wolfgang Gallas wechselt zu B&B

28.09.2017 Top hotel

Ab dem November verantwortet Gallas die weitere Expansion der Economy-Hotelgruppe als Director Development Germany & Austria.

Wolfgang Gallas kommt von der Primestar Hospitality, wo er als Geschäftsführer mit dem Aufbau des Hotelportfolios in Deutschland beauftragt war. Letzte Entwicklungsprojekte waren beispielsweise das Holiday Inn am Flughafen Frankfurt sowie zwei Hampton by Hilton in Freiburg und Berlin. Vor seiner Tätigkeit bei Primestar war er unter anderem bei Hilton Worldwide als Director Development für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie zuvor als Director of Sales tätig.

„Ich freue mich auf meine Zusammenarbeit mit B&B HOTELS. Die Marke hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie stark wachsen kann, und ich freue mich nun Teil des Teams zu sein,“ so Wolfgang Gallas zu seiner neuen Position.