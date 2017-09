Marketing: Schlaf-Abo im Hirschen Wildhaus

28.09.2017 HTR hotelrevue

Das Hotel Hirschen Wildhaus in Toggenburg (Schweiz) lanciert ein innovatives Herbst-Angebot für Wanderfans und Familien: Mit dem Kauf eines Schlaf-Abos sichert sich der Gast ein Doppelzimmer an allen Oktober-Wochenenden. Das berichtet HTR hotelrevue.

Ob der Gast nun zwei, drei oder gar fünf Wochenenden im traditionellen Hotel Hirschen Wildhaus verbringt, entscheidet er selbst. Mit dem Kauf eines Hirschen Schlaf-Abos steht dem Inhaber des Abos während zwei Nächten an allen Oktober Wochenenden ein Doppelzimmer zu. Das Abo ist per sofort bis Ende Oktober gültig und ist ab 780 Franken verfügbar, das Frühstück ist inbegriffen. Zwei Kinder bis 16 Jahre schlafen gratis im Zimmer der Eltern oder auch Grosseltern.

Michael Müller führt zusammen mit seiner Frau Simone Müller-Walt das traditionelle Haus in sechster Generation und ist bekannt für seine kreativen Ideen und Konzepte. «Schon lange überlegen wir uns, wie wir das Geschäftsmodell Abonnement in einem Hotel anwenden könnten. Das ist nun unsere Chance – wir starten einen Probelauf während eines begrenzten Zeitraumes im Oktober», so Michael Müller.

Maximal 50 Abos werden verkauft

Sowohl der Gast als auch das Hotel profitieren von diesem Angebot. Nutzt der Gast das Schlaf-Abo komplett aus, wird er mit einem attraktiven Übernachtungspreis belohnt – während dessen das Hotel zusätzlichen Umsatz generiert durch den Besuch des Gastes in Restaurant, Bar und Wellness-Bereich. Das zusätzliche Ziel dieses Angebotes sei die touristische Wertschöpfung für die Region.

So dass für jeden Gast und Inhaber eines Schlaf-Abos auch wirklich ein Zimmer frei ist, können maximal 50 Abos verkauft werden. Der Hirschen bietet drei Kategorien an, ein Abo für Economy Zimmer (780 Franken), für Standard Zimmer (880 Franken) und für Superior-Zimmer (890 Franken).

Quelle: www.htr.ch