27.09.2017 Top hotel

Die H-Hotels Gruppe ist mit einem eigenen Bonusprogramm gestartet. Ab sofort werden Gäste mit so genannten HotMiles für ihre Treue belohnt.

Dabei werden fast alle Umsätze während eines Aufenthaltes in einem der teilnehmenden H-Hotels mit HotMiles vergolten. Pro Euro Umsatz wird jeweils eine HotMile gutgeschrieben. Diese können dann für freie oder vergünstigte Übernachtungen eingelöst werden. Darüber hinaus werden exklusive Statusvorteile gewährt, wie beispielsweise ein kostenloses Zimmerupgrade. Das Neuartige am Bonusprogramm der H-Hotels ist laut eigener Aussage des Unternehmens, dass es sich um eine App-basierte Lösung handelt. Alle relevanten Vorgänge werden über diese App gesteuert, die in den App Stores sowohl von Apple als auch von Google heruntergeladen werden kann. Teilnehmer des Bonusprogramms können ihren HotMiles Stand beispielsweise jederzeit über ihre App überprüfen. Dort werden auch Aktionsangebote vorgestellt.

„Kundenbindungsprogramme gehören nicht nur in der Hotellerie mittlerweile zum guten Ton“, sagt Uwe Krohn, Vice President Sales der H-Hotels AG. „Nachdem wir uns im Frühjahr diesen Jahres den LoyaltyProgrammen Miles & More sowie PAYBACK angeschlossen haben, ist unser Bonusprogramm HotMiles nun der logische nächste Schritt.“ Die Gutschrift der HotMiles erfolgt für alle hoteleigenen Leistungen nach dem Check-out und der Bezahlung vor Ort.

Je häufiger ein Gast in einem der teilnehmenden Hotels übernachtet, desto mehr Statusvorteile erhält er. Dabei gibt es die drei Kategorien Silber, Gold und Platin. In allen drei Status-Kategorien erhalten die Teilnehmer mindestens fünf Prozent Rabatt auf die jeweilige Zimmerbuchung, wenn diese über die Website H-Hotels.com vorgenommen wird. Außerdem wird ein Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf alle Speisen und Getränke, die während eines Aufenthalts verzehrt werden, gewährt. Gäste mit Goldstatus erhalten pro Übernachtung die doppelten HotMiles. Im Platinstatus wird die fünffache Anzahl der HotMiles gutgeschrieben.